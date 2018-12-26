Теперь надо чинить: прокуратура выиграла у мэрии суд из-за глубокой колеи на дорогах Академгородка

Если решение суда вступит в силу, мэрия будет обязана убрать колею за полгода





Прокуратура Советского района Новосибирска добилась в суде, чтобы мэрия убрала глубокую колею на проспекте Академика Лаврентьева в Академгородке.







«Решением Центрального районного суда требования прокурора района удовлетворены в полном объёме: мэрия теперь обязана ликвидировать колейность дорожного покрытия в течение 6 месяцев с момента вступления в силу решения суда», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.







Два месяца назад в надзорном ведомстве сообщали, что прокуратура Советского района Новосибирска вместе с автоинспекцией проверила дорожное полотно на проспекте Академика Лаврентьева и обнаружила, что асфальт в плохом состоянии.







«Было установлено, что дорожное полотно проспекта Лаврентьева имеет колею глубиной от 5 до 8 сантиметров, шириной до 130 сантиметров и длиной около 1,5 километра», — напомнили в прокуратуре Новосибирской области.







По данным справочника 2ГИС, протяжённость всего проспекта — более 2 километров. Таким образом, колея заняла больше половины длины проспекта.







Кроме того, в облпрокуратуре рассказывали, что аналогичные нарушения были выявлены на участке улицы Кутателадзе в сторону улицы Демакова, на Бердском шоссе на участке пересечения с Университетским проспектом и на участке пересечения с улицей Лесосечной.







Проверка проходила в сентябре 2018 года, уточнили в прокуратуре Новосибирской области. По её итогам прокуратура района подала в суд иск к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Во вторник, 25 декабря, Центральный районный суд Новосибирска вынес решение по этому делу.







Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии запрос с просьбой прокомментировать решение суда и уточнить сроки ремонта улиц в Советском районе.