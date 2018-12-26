Теперь надо чинить: прокуратура выиграла у мэрии суд из-за глубокой колеи на дорогах Академгородка

Колея растянулась на полтора километра

Если решение суда вступит в силу, мэрия будет обязана убрать колею за полгода
Если решение суда вступит в силу, мэрия будет обязана убрать колею за полгода


Прокуратура Советского района Новосибирска добилась в суде, чтобы мэрия убрала глубокую колею на проспекте Академика Лаврентьева в Академгородке.


«Решением Центрального районного суда требования прокурора района удовлетворены в полном объёме: мэрия теперь обязана ликвидировать колейность дорожного покрытия в течение 6 месяцев с момента вступления в силу решения суда», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.


Два месяца назад в надзорном ведомстве сообщали, что прокуратура Советского района Новосибирска вместе с автоинспекцией проверила дорожное полотно на проспекте Академика Лаврентьева и обнаружила, что асфальт в плохом состоянии.


«Было установлено, что дорожное полотно проспекта Лаврентьева имеет колею глубиной от 5 до 8 сантиметров, шириной до 130 сантиметров и длиной около 1,5 километра», — напомнили в прокуратуре Новосибирской области.


По данным справочника 2ГИС, протяжённость всего проспекта — более 2 километров. Таким образом, колея заняла больше половины длины проспекта.


Кроме того, в облпрокуратуре рассказывали, что аналогичные нарушения были выявлены на участке улицы Кутателадзе в сторону улицы Демакова, на Бердском шоссе на участке пересечения с Университетским проспектом и на участке пересечения с улицей Лесосечной.


Проверка проходила в сентябре 2018 года, уточнили в прокуратуре Новосибирской области. По её итогам прокуратура района подала в суд иск к департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Во вторник, 25 декабря, Центральный районный суд Новосибирска вынес решение по этому делу.


Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии запрос с просьбой прокомментировать решение суда и уточнить сроки ремонта улиц в Советском районе. 

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