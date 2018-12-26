Из-за ремонта теплотрассы в домах на Пархоменко из крана с холодной водой полилась горячая

Проблема с водой возникла в трёх домах на Пархоменко





У жителей трёх домов на улице Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска из крана с холодной водой потекла горячая — на теплотрассе рядом случилась авария, из-за которой нагреваются трубы с холодной водой.





«Началось, может, недели три назад, перерывчик какой-то был небольшой — то ли они что-то подремонтировали, потом опять пошло. Я пошла сегодня в душ и мылась "холодной" водой — водой горячей из холодного крана. Стоять, говорит муж, [под душем] невозможно. Мы купили воду в магазине и пьём её. Пыталась кипятить и охлаждать, а потом думаю, нет, это не дело, просто-напросто пошли за водой», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома Пархоменко, 92 Лилия Романенко.





В управляющей компании «Спас-Дом», которая обслуживает жилые высотки в этом районе, пояснили, что такая же ситуация наблюдается ещё в двух домах на Пархоменко — 94 и 96. Проблема связана с порывами на теплосетях, пояснил корреспонденту НГС первый заместитель генерального директора компании Андрей Харланов.





В «Сибирской генерирующей компании» подтвердили, что на теплотрассе возле этих домов действительно случилась авария — горячая вода вышла из трубы.





«На теплотрассе на Пархоменко недавно при обходе был выявлен дефект на трубопроводе отопления.<...> В связи с тем, что трубопровод холодного водоснабжения внутри канала расположен рядом, происходит нагрев трубы, поэтому у жителей вот этих домов из холодного крана идёт несколько тёплая вода», — пояснили в пресс-службе СГК.







Сейчас специалисты не могут отремонтировать теплотрассу, но следят за «динамикой развития дефекта».





«В настоящее время из-за низких температур на улице специалисты нашего теплотранспортного подразделения не производят ремонта дефектов, которые не угрожают прекращению теплоснабжения потребителей, чтобы без острой необходимости не отключать их от тепла», — отметили в СГК.





Работы по устранению дефектов энергетики проведут после потепления, предупредили в компании.





Похожая проблема в октябре 2018 года случилась на Юго-Западном жилмассиве.