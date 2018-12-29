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Запасайтесь едой: магазины и ТЦ изменили режим работы в Новый год

НГС узнал, как будут работать супермаркеты, ТЦ и кинотеатры в первые дни января

Торговые центры откроются 1 января позже, чем обычно, на несколько часов
Торговые центры откроются 1 января позже, чем обычно, на несколько часов


Супермаркеты, торговые центры и кинотеатры Новосибирска изменят график работы после Нового года — НГС узнал, как они будут работать в праздничные дни. 


Все торговые центры города по традиции закроются за несколько часов до боя курантов. На следующий день они откроются ближе к обеду, а некоторые — и вовсе только 2 января. 


Запасайтесь едой: магазины и ТЦ изменили режим работы в Новый год


Раньше всех в городе в последний день этого года закроются «Сибирский Молл», «МЕГА», ИКЕА и «Эдем» в Академгородке — в 18:00. «Аура», «Галерея Новосибирск», «Сан Сити», «Континент» на Троллейной и «Ройял Парк» закроются на два часа позже — к 20:00. 1 января торговые центры начнут открываться после 12:00, кроме «Ройял Парка» и «Сибирского Молла» — в этот день у них выходной, а в «Эдеме» будет работать только кинотеатр и фуд-корт. С 2 января городские ТЦ начнут работать по своему обычному графику.


Запасайтесь едой: магазины и ТЦ изменили режим работы в Новый год


Городские продуктовые супермаркеты начнут закрывать 31 декабря чуть позже, чем торговые центры, кроме «Ашана» в «МЕГЕ», а также в «Сибирском Молле» и «Голден Парке» — они закроются в 18:00 и откроются только утром 2 января. 


Магазины «Лента», «О'Кей», и «Мария-Ра» закроются к 21:00, «Гигант» — к 21:30. 


Дольше всех перед Новым годом будут работать супермаркеты «Горожанка», «Мегас» и «Ярче!» — их закроют в 22:00. Небольшие супермаркеты сами устанавливают график работы в Новый год и длинные выходные, и работают они по-разному. В первый день нового года супермаркеты откроются с 10:00–14:00.


Запасайтесь едой: магазины и ТЦ изменили режим работы в Новый год


Изменили своё расписание и городские кинотеатры. Так, сети «Формула кино», «Синема Парк» и «КиноМИР» 31 декабря закроются в 21:00. «Победа» — в 18:00, а «Киносити» — в 22:00. Все откроются утром 1 января: «Победа» — в 10:00, «Формула кино», «Синема Парк» — в 11:00, а «КиноМИР» — в 12:00. 


Среди громких кинопремьер, которые новосибирцам обещают показать в первые дни нового года, — российская военная драма «Т-34», мюзикл «Мэри Поппинс возвращается», супергеройская комедия «Жил-был Дэдпул» и британская фантастика «Доктор Кто: Решение».


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