В Советском районе Новосибирска объединили две больницы

Название ЦКБ останется без изменений





Городскую клиническую больницу № 35 на улице Арбузова присоединят к Центральной клинической больнице на улице Пирогова в Советском районе Новосибирска.





Распоряжение правительства Новосибирской области об этом было подписано 24 декабря.





«Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Центральная клиническая больница" в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Городская клиническая больница № 35 " в соответствии с передаточным актом», — говорится в тексте распоряжения.





В документе отмечается, что название ЦКБ останется без изменений.





В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать реорганизацию больниц в Советском районе Новосибирска.





Слияние двух больниц было одобрено этой весной на общественных слушаниях с участием чиновников и медиков.





Центральная клиническая больница переживает глобальные изменения с конца 2017 года, когда Новосибирская область получила её в госсобственность из федерального попечения. Ранее в правительстве оценивали стоимость ремонта ЦКБ — вышло около 150 миллионов рублей.