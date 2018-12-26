В Советском районе Новосибирска объединили две больницы
Решение приняли в областном правительстве
Городскую клиническую больницу
Распоряжение правительства Новосибирской области об этом было подписано 24 декабря.
«Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Центральная клиническая больница" в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Городская клиническая больница
В документе отмечается, что название ЦКБ останется без изменений.
В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать реорганизацию больниц в Советском районе Новосибирска.
Слияние двух больниц было одобрено этой весной на общественных слушаниях с участием чиновников и медиков.
Центральная клиническая больница переживает глобальные изменения с конца 2017 года, когда Новосибирская область получила её в госсобственность из федерального попечения. Ранее в правительстве оценивали стоимость ремонта ЦКБ — вышло около 150 миллионов рублей.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова из архива НГС