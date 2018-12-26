Новосибирцев попросили помочь в поиске подозреваемого в убийстве с числом 13 на мизинце

Его можно узнать по металлическим зубам и татуировкам на руке

Полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве, который скрывается от следствия





Новосибирские полицейские попросили помощи в розыске подозреваемого в убийстве: узнать его можно по металлическим зубам и татуировкам на руке.







Ориентировку с фотографией сегодня, 26 декабря, распространила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.







«Сотрудниками отдела полиции № 7 "Ленинский" УМВД России по городу Новосибирску разыскивается подозреваемый в убийстве Леонов Вячеслав Васильевич, 12.12.1964 года рождения, скрывшийся от органов предварительного следствия. В настоящее время разыскиваемый по месту регистрации не проживает, не работает, его местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке.







Под подозрение в убийстве попал 54-летний Вячеслав Леонов





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не раскрыли подробности убийства, пояснив, что не имеют права озвучивать такие данные и ответить на вопросы может только Следственный комитет. В свою очередь в следственном управлении СКР по Новосибирской области пообещали уточнить информацию позже.







По данным полиции, рост подозреваемого — 160–175 сантиметров. Среди его особых примет — три зуба из белого металла на верхней челюсти. Также у Вячеслава Леонова есть татуировки: на четырех пальцах левой руки — буквы «Т», «И», «Г», «Р», на указательном пальце — «перстень», на мизинце — «13», на всех казанках — пять точек, на большом пальце — факел и буквы «Ц» и «Д».







Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого или о преступлениях, в которых он замешан, полицейские просят позвонить им по телефонам в Новосибирске: 232–64–70, 232–64–80 или 232–17–18.







На прошлой неделе из новосибирской психбольницы сбежал криминальный авторитет — спустя несколько дней полицейским удалось задержать его в Куйбышеве.