Новосибирцев попросили помочь в поиске подозреваемого в убийстве с числом 13 на мизинце
Его можно узнать по металлическим зубам и татуировкам на руке
Новосибирские полицейские попросили помощи в розыске подозреваемого в убийстве: узнать его можно по металлическим зубам и татуировкам на руке.
Ориентировку с фотографией сегодня, 26 декабря, распространила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Сотрудниками отдела полиции
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не раскрыли подробности убийства, пояснив, что не имеют права озвучивать такие данные и ответить на вопросы может только Следственный комитет. В свою очередь в следственном управлении СКР по Новосибирской области пообещали уточнить информацию позже.
По данным полиции, рост подозреваемого — 160–175 сантиметров. Среди его особых примет — три зуба из белого металла на верхней челюсти. Также у Вячеслава Леонова есть татуировки: на четырех пальцах левой руки — буквы «Т», «И», «Г», «Р», на указательном пальце — «перстень», на мизинце — «13», на всех казанках — пять точек, на большом пальце — факел и буквы «Ц» и «Д».
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого или о преступлениях, в которых он замешан, полицейские просят позвонить им по телефонам в Новосибирске: 232–64–70, 232–64–80 или 232–17–18.
На прошлой неделе из новосибирской психбольницы сбежал криминальный авторитет — спустя несколько дней полицейским удалось задержать его в Куйбышеве.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой (1), 54.мвд.рф (2)