Новосибирцы начали забирать бездомных собак после слухов о массовом усыплении псов перед Новым годом

В НЦПДЖ не подтвердили информацию об эвтаназии собак перед каникулами





Приют для бездомных животных Академгородка объявил, что в Новосибирском центре по проблемам домашних животных массово усыпят собак перед Новым годом — в НЦПДЖ эту информацию опровергли, но новосибирцы решили забрать нескольких псов к себе.





«Информация на сайте выложена, что этих собак собираются убивать. Они не имеют права это делать, у них есть срок, но перед Новым годам всегда зачистку проводят НЦПДЖ, чтобы не кормить собак. Мы на сайте посмотрели, их там сейчас штук 8 собак. Ситуация развивалась так: мы написали пост, люди с утра начали звонить, сейчас есть информация, что собак переводят, их не будут убивать. <...> Мы очень наивно полагали, что закон о защите животных вступит в силу с 1 января, но это будет только через год. Живодёрни будут работать в своём режиме», — рассказала НГС руководитель приюта Галина Клебче. Она добавила, что сейчас двух собак уже готовы забрать домой.





Однако в НЦПДЖ не подтвердили информацию об усыплении животных перед праздниками.







«Никакой эвтаназии не будет перед Новым годом, её и не планировали. Не знаю, откуда эта информация пошла. Мы выводим людей, чтобы они кормили животных — два раза в день прийти накормить, у нас есть такие возможности», — рассказал директор Центра по проблемам домашних животных Андрей Каркавин.





Неделю назад Госдума в третьем чтении приняла законопроект «Об ответственном обращении с животными», согласно которому за убийство животных теперь будет предусмотрена уголовная ответственность. Директор благотворительного фонда «Варежка» и сети котокафе Murchim Анна Стародуб рассказала, чем новые правила хороши, а где может таиться опасность.