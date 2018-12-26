Машину разворотило на рельсах: трамваи встали на Сибиряков-Гвардейцев

На путях столкнулись два автомобиля

ДТП случилось недалеко от дома Сибиряков-Гвардейцев, 36
ДТП случилось недалеко от дома Сибиряков-Гвардейцев, 36


Утром 26 декабря возле остановки «Вертковская» в Кировском районе Новосибирска на трамвайных путях столкнулись два автомобиля.


«Напротив дома 36 на Сибиряков-Гвардейцев авария. Трамваи встали», — написал в редакцию НГС читатель.


На фото с места происшествия заметно, что у одной машины сильно разворотило переднюю часть кузова — у неё отломан бампер и фары. Авария мешает движению трамвая № 18.


Из-за аварии на путях затруднено движение трамваев
Из-за аварии на путях затруднено движение трамваев


Накануне вечером на Сибиряков-Гвардейцев случилась другая авария — на дороге в сторону площади Кирова столкнулись три автомобиля.

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