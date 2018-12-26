Машину разворотило на рельсах: трамваи встали на Сибиряков-Гвардейцев

На путях столкнулись два автомобиля

ДТП случилось недалеко от дома Сибиряков-Гвардейцев, 36





Утром 26 декабря возле остановки «Вертковская» в Кировском районе Новосибирска на трамвайных путях столкнулись два автомобиля.





«Напротив дома 36 на Сибиряков-Гвардейцев авария. Трамваи встали», — написал в редакцию НГС читатель.





На фото с места происшествия заметно, что у одной машины сильно разворотило переднюю часть кузова — у неё отломан бампер и фары. Авария мешает движению трамвая № 18 .





Из-за аварии на путях затруднено движение трамваев





Накануне вечером на Сибиряков-Гвардейцев случилась другая авария — на дороге в сторону площади Кирова столкнулись три автомобиля.