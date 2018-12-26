Видео: гол «Сибири» в домашнем матче вошёл в число лучших за неделю

Владимир Первушин забросил шайбу в ворота соперников после передачи Егора Миловзорова





Континентальная хоккейная лига опубликовала итоги пятнадцатой игровой недели и назвала десять лучших голов — среди них оказался гол нападающего «Сибири» Владимира Первушина.







В четверг, 20 декабря, «Сибирь» играла на домашней арене с хабаровским «Амуром». Матч закончился со счётом 4:3 в пользу новосибирской команды. Четвёртый гол за «Сибирь» в этом матче забил Владимир Первушин — это произошло во втором периоде, на 32-й минуте игры, шайбу форварду отдал коллега по команде Егор Миловзоров. Гол попал на седьмую строчку рейтинга КХЛ.









Также на днях особо отличился вратарь «Сибири» Алексей Красиков — КХЛ включила его сейв в матче с «Локомотивом» в список лучших за неделю.