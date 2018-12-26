Фура с лошадьми заглохла на трассе в Новосибирской области из-за перемёрзшего топлива
На помощь дальнобойщикам пришли автоинспекторы
В Новосибирской области инспекторы ГИБДД пришли на помощь замерзающим на трассе дальнобойщикам, которые везли лошадей в Казахстан.
Во вторник, 25 декабря, в дежурную часть МО МВД России «Ордынский» поступил сигнал о поломке фуры на 131-м километре автодороги К-17р Новосибирск — Карасук, сообщается в паблике управления ГИБДД по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».
По данным автоинспекции, на помощь водителю выехали лейтенанты полиции Дмитрий Парахин и Дмитрий Черемисов.
«Прибыв на указанное место, сотрудники ГИБДД обнаружили грузовой автомобиль "Вольво", перевозящий лошадей из города Ачинска в Республику Казахстан и водителя с экспедитором, находящихся там продолжительное время и пытающихся устранить причину поломки самостоятельно. Как оказалось, из-за заправки автомобиля некачественным топливом перемёрзла топливная система», — описали ситуацию в Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что автоинспекторы довезли дальнобойщиков до ближайшего кафе, где они смогли отогреться и поесть. После этого водитель и экспедитор вернулись к стоящему грузовику. После отогрева системы и заливки нового топлива им удалось завести машину.
«Убедившись, что грузовик продолжил движение, сотрудники ДПС вернулись на маршрут патрулирования», — рассказали в Управлении ГИБДД по Новосибирской области, добавив, что лошади не пострадали.
Сутками ранее на трассе в Ордынском районе заглохла ещё одна фура — на помощь дальнобойщикам пришли работники дорожной службы.
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Ольга Хмелевская
Фото Госавтоинспекции Новосибирской области (vk.com/public159218656)