Фура с лошадьми заглохла на трассе в Новосибирской области из-за перемёрзшего топлива

Грузовик с лошадьми сломался на трассе в Ордынском районе





В Новосибирской области инспекторы ГИБДД пришли на помощь замерзающим на трассе дальнобойщикам, которые везли лошадей в Казахстан.







Во вторник, 25 декабря, в дежурную часть МО МВД России «Ордынский» поступил сигнал о поломке фуры на 131-м километре автодороги К-17р Новосибирск — Карасук, сообщается в паблике управления ГИБДД по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».







По данным автоинспекции, на помощь водителю выехали лейтенанты полиции Дмитрий Парахин и Дмитрий Черемисов.







«Прибыв на указанное место, сотрудники ГИБДД обнаружили грузовой автомобиль "Вольво", перевозящий лошадей из города Ачинска в Республику Казахстан и водителя с экспедитором, находящихся там продолжительное время и пытающихся устранить причину поломки самостоятельно. Как оказалось, из-за заправки автомобиля некачественным топливом перемёрзла топливная система», — описали ситуацию в Госавтоинспекции.







Помощь дальнобойщикам оказали инспекторы ГИБДД Дмитрий Парахин и Дмитрий Черемисов





В ведомстве уточнили, что автоинспекторы довезли дальнобойщиков до ближайшего кафе, где они смогли отогреться и поесть. После этого водитель и экспедитор вернулись к стоящему грузовику. После отогрева системы и заливки нового топлива им удалось завести машину.







«Убедившись, что грузовик продолжил движение, сотрудники ДПС вернулись на маршрут патрулирования», — рассказали в Управлении ГИБДД по Новосибирской области, добавив, что лошади не пострадали.





Автоинспекторы довезли дальнобойщиков до кафе, чтобы они смогли отогреться и поесть





Сутками ранее на трассе в Ордынском районе заглохла ещё одна фура — на помощь дальнобойщикам пришли работники дорожной службы.

