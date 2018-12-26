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Новосибирцы признались, что хотят повышения зарплаты

На повышение зарплаты в 2019 году рассчитывают 65% опрошенных горожан

Новосибирцы надеются не только на повышение зарплаты, но и на карьерный рост
Новосибирцы надеются не только на повышение зарплаты, но и на карьерный рост


Портал по поиску работы Зарплата.ру опросил жителей Новосибирска, чтобы выяснить, какие планы они строят на будущий год.


«Треть новосибирцев рассказали, что хотят поменять работу. 27% горожан планируют научиться чему-то новому, 18% — отправиться в путешествие, 10% — начать заниматься спортом, 8% — проводить больше времени с семьей и близкими. 4% респондентов в наступающем году намерены заняться своим здоровьем, а 3% — жениться или выйти замуж», — такие результаты показал опрос.


При этом 65% новосибирцев рассказали, что надеются на увеличение зарплаты. 


Еще 15% опрошенных хотят сменить сферу работы, 11% — пройти курсы повышения квалификации, а 9% намерены добиться повышения в должности.


«При этом 44% жителей Новосибирска признались, что в 2018 году добились определенных успехов в профессиональной деятельности. Треть горожан отметили, что им нечем гордиться в карьерном плане, а 23% затруднились ответить», — сообщили аналитики Зарплата.ру.


Главными рабочими успехами в уходящем 2018 году респонденты отметили смену работы, освоение новой профессии, повышение квалификации, увеличение дохода и открытие собственного бизнеса.


Недавно аналитики выяснили, что большинство работодателей Новосибирска рассказали, что в этом году сотрудники их компаний не получат 13-ю зарплату. Редакция НГС провела свой опрос среди новосибирцев и узнала, какие премии им дают перед Новым годом и на что они хотят их потратить.

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