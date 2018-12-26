В ГИБДД рассказали подробности вечерней аварии на Сибиряков-Гвардейцев
В аварии травмы получили три человека
В ГИБДД рассказали подробности вечерней аварии на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска — травмы получили три человека.
По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 20:45.
«Водитель 1974 года рождения на автомобиле Hyundai Sonata следовал по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны Северного проезда в сторону улицы Мира. В пути следования напротив дома
По её словам, в аварии пострадали три человека: у водителя Hyundai врачи диагностировали ушибленную рану головы. Также травмы получил 27-летний пассажир иномарки, которому поставили диагноз «дорсопатия поясничного отдела позвоночника». Водитель ВАЗа получил сотрясение головного мозга и был доставлен в больницу.
В начале месяца серьёзное ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе: рейсовый автобус Новосибирск — Кемерово врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик. В аварии не обошлось без пострадавших.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Юлией Ракуновой
Видео предоставлено Максимом Григорьевым