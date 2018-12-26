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В ГИБДД рассказали подробности вечерней аварии на Сибиряков-Гвардейцев

В аварии травмы получили три человека

Вечером из-за аварии собралась глухая пробка
Вечером из-за аварии собралась глухая пробка


В ГИБДД рассказали подробности вечерней аварии на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска — травмы получили три человека.


По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 20:45.


«Водитель 1974 года рождения на автомобиле Hyundai Sonata следовал по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны Северного проезда в сторону улицы Мира. В пути следования напротив дома № 50 при неустановленных обстоятельствах произошло столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2108 под управлением водителя 1989 года рождения», — рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.


По её словам, в аварии пострадали три человека: у водителя Hyundai врачи диагностировали ушибленную рану головы. Также травмы получил 27-летний пассажир иномарки, которому поставили диагноз «дорсопатия поясничного отдела позвоночника». Водитель ВАЗа получил сотрясение головного мозга и был доставлен в больницу.


Видео предоставлено Максимом Григорьевым


В начале месяца серьёзное ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе: рейсовый автобус Новосибирск — Кемерово врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик. В аварии не обошлось без пострадавших.

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