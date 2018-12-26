Доходы новосибирцев оказались ниже средних по Сибири

Зарплата новосибирцев в среднем сократилась на 231 рубль





Специалисты Новосибирскстата подсчитали средние зарплаты по регионам Сибирского федерального округа за десять месяцев 2018 года, оказалось, что зарплата новосибирцев несколько сократилась.







«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – октябре 2018 года составила 3 6 532 рубля», — сообщают аналитики.







Зарплата в Новосибирской области оказалась на уровне 34 тысячи 339 рублей.







При этом по итогам полугодия эти цифры были выше — 34 570 рублей в месяц.







По сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, новосибирцы стали зарабатывать больше на 2 тысячи 268 рублей. Зарплата по СФО при этом тоже выросла — в 2017 году средняя зарплата в Сибири была на уровне 32 тысяч 879 рублей.





«Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», — объясняют в Новосибирскстате.







За январь – октябрь самая высокая средняя зарплата оказалась в Красноярском крае — 43 тысячи 792 рубля, самую низкую насчитали в Алтайском крае — 24 тысячи 843 рубля.







На днях аналитики портала Зарплата.ру выяснили, что большинство работодателей Новосибирска рассказали, что в этом году сотрудники их компаний не получат 13-ю зарплату. Редакция НГС провела свой опрос среди новосибирцев и узнала, какие премии им дают перед Новым годом и на что они хотят их потратить.

