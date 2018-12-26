В Октябрьском районе полыхают частные дома

На месте работают пожарные





Поздно вечером во вторник, 25 декабря, в частном секторе Октябрьского района на улице Военная горка (5-я линия) загорелись частные дома.







«Горело три дома. <…> Вышли, уже полыхает.<…> От чего загорелись, даже предварительно не знаем. Хозяйки дома не было, она была на сутках. Был дома сожитель (супруг). Он лег спать, проснулся от огня, выскочил, воды на себя вылил. <…> В двух других [домах] никто не проживал», — сообщила корреспонденту НГС в переписке во «Вконтакте» очевидица пожара.







Пожарные факт возгорания подтвердили. «Пожар начался где-то в районе 22:30. <…> Горят частные дома», — сообщили корреспонденту НГС диспетчер пожарной части №1.







Из-за пожара произошло аварийное отключение электроэнергии в зданиях. «Электроснабжение отключено в 44 объектов до двух часов ночи пока. Работают пожарные. Аварийное отключение», — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.







На момент публикации пожар еще не был потушен. Подачу электроэнергии к этому времени также не восстановили.











Более 40 домов остались без электроснабжения













Во вторник в Новосибирске произошло сразу несколько пожаров. Днём на улице Красина загорелась квартира в 9-этажном доме, а на Сибиряков-Гвардейцев вспыхнула машина.