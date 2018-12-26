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В Октябрьском районе полыхают частные дома

Обесточено 44 объекта

На месте работают пожарные
На месте работают пожарные


Поздно вечером во вторник, 25 декабря, в частном секторе Октябрьского района на улице Военная горка (5-я линия) загорелись частные дома. 


«Горело три дома. <…> Вышли, уже полыхает.<…> От чего загорелись, даже предварительно не знаем. Хозяйки дома не было, она была на сутках. Был дома сожитель (супруг). Он лег спать, проснулся от огня, выскочил, воды на себя вылил. <…> В двух других [домах] никто не проживал», — сообщила корреспонденту НГС в переписке во «Вконтакте» очевидица пожара.


Пожарные факт возгорания подтвердили. «Пожар начался где-то в районе 22:30. <…> Горят частные дома», — сообщили корреспонденту НГС диспетчер пожарной части №1.


Из-за пожара произошло аварийное отключение электроэнергии в зданиях. «Электроснабжение отключено в 44 объектов до двух часов ночи пока. Работают пожарные. Аварийное отключение», — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.


На момент публикации пожар еще не был потушен. Подачу электроэнергии к этому времени также не восстановили. 



Более 40 домов остались без электроснабжения
Более 40 домов остались без электроснабжения




Во вторник в Новосибирске произошло сразу несколько пожаров. Днём на улице Красина загорелась квартира в 9-этажном доме, а на Сибиряков-Гвардейцев вспыхнула машина.

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