Рэпер из Новосибирска попал в топ самых прослушиваемых исполнителей «ВКонтакте»

Сразу три его трека попали в рейтинг популярных песен

Альбом Элджея «Sayonara Boy X» занял седьмую строчку в десятке лучших в сервисе VK Music.





Цифровая музыкальная экосистема России VK Music и BOOM озвучила рейтинги самых популярных треков и альбомов уходящего года. Рэпер из Новосибирска Элджей попал в оба списка.







В рейтинге самых прослушиваемых в социальной сети композиций песня «Минимал» расположилась на третьей строчке. В тот же список попали еще два трека исполнителя — «360°» (12-е место) и «Розовое вино» (20-е место).







Кроме этого, альбом Элджея «Sayonara Boy X» занял седьмую строчку в десятке самых прослушиваемых музыкальных альбомов 2018 года.







По данным пресс-службы «ВКонтакте», Новосибирск, как и Москва и Санкт-Петербург, вошёл в число лидеров среди регионов, где используют сервис VK Music.







«В VK Music и BOOM регулярно проходят премьеры синглов и альбомов российских и зарубежных исполнителей. Большое количество артистов публикуют новинки "ВКонтакте" раньше, чем на других площадках», — говорится в сообщении.







Так, в начале ноября Элджей презентовал свой новый альбом. Ранее он стал самым популярным исполнителем «ВКонтакте» — его песни прослушали больше миллиарда раз.

