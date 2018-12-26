Рэпер из Новосибирска попал в топ самых прослушиваемых исполнителей «ВКонтакте»
Сразу три его трека попали в рейтинг популярных песен
Цифровая музыкальная экосистема России VK Music и BOOM озвучила рейтинги самых популярных треков и альбомов уходящего года. Рэпер из Новосибирска Элджей попал в оба списка.
В рейтинге самых прослушиваемых в социальной сети композиций песня «Минимал» расположилась на третьей строчке. В тот же список попал еще два трека исполнителя — «360°» (12-е место) и «Розовое вино» (20-е место).
Кроме этого, альбом Элджея «Sayonara Boy X» занял седьмую строчку в десятке самых прослушиваемых музыкальных альбомов 2018 года.
По данным пресс-службы «ВКонтакте», новосибирцы, наравне с Москвой и Санкт-Петербургом, стали лидерами среди регионов, которые используют сервис VK Music.
«В VK Music и BOOM регулярно проходят премьеры синглов и альбомов российских и зарубежных исполнителей. Большое количество артистов публикуют новинки "ВКонтакте" раньше, чем на других площадках», — говорится в сообщении.
Так, в начале ноября Элджей презентовал свой новый альбом. Ранее он стал самым популярным исполнителем «ВКонтакте» — его песни прослушали больше миллиарда раз.
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Александра Трофименко
Скриншот YouTube-канал Sayonara Boy