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Поздняя пробка: авария из трёх машин перекрыла улицу на Сибиряков-Гвардейцев

На месте работает реанимация

Из-за аварии водителям пришлось стоять в пробке поздно вечером
Из-за аварии водителям пришлось стоять в пробке поздно вечером


Поздно вечером 25 декабря на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали сразу три автомобиля. Авария полностью заблокировала проезд в сторону площади Кирова.


«Все, что я видела, это лишь обрывки. Три разбитые в хлам машины. Одна была уже на эвакуаторе. Я объезжала эту аварию», — сообщила очевидица корреспонденту НГС в переписке во «ВКонтакте».


Несмотря на позднее время, собралась внушительная пробка
Несмотря на позднее время, собралась внушительная пробка


По комментариям очевидцев в социальных сетях, столкнулись автомобили «Хёндай», ВАЗ-2108 и «Лада», в результате у «восьмёрки» снесло переднюю часть. На месте работают полиция и реанимация.


Корреспонденту НГС не удалось оперативно получить комментарий от сотрудников полиции. Подробности уточняются.


Сегодня вечером две аварии перегородили улицу Титова.

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