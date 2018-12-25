Поздняя пробка: авария из трёх машин перекрыла улицу на Сибиряков-Гвардейцев

Из-за аварии водителям пришлось стоять в пробке поздно вечером





Поздно вечером 25 декабря на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали сразу три автомобиля. Авария полностью заблокировала проезд в сторону площади Кирова.





«Все, что я видела, это лишь обрывки. Три разбитые в хлам машины. Одна была уже на эвакуаторе. Я объезжала эту аварию», — сообщила очевидица корреспонденту НГС в переписке во «ВКонтакте».





Несмотря на позднее время, собралась внушительная пробка





По комментариям очевидцев в социальных сетях, столкнулись автомобили «Хёндай», ВАЗ-2108 и «Лада», в результате у «восьмёрки» снесло переднюю часть. На месте работают полиция и реанимация.





Корреспонденту НГС не удалось оперативно получить комментарий от сотрудников полиции. Подробности уточняются.





Сегодня вечером две аварии перегородили улицу Титова.