Бензовоз неудачно перестроился и попал в аварию на Никитина

Авария случилась после 8 часов вечера





Вечером 25 декабря в Новосибирске в аварию попал бензовоз — он врезался в легковой автомобиль после того, как перестроился.





ДТП произошло недалеко от остановки «Улица Никитина».





«Бензовоз "Скания" двигался по Никитина и у дома № 35А в сторону Кирова при перестроении столкнулся с "Ниссаном"», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».





Аварийные комиссары уточнили корреспонденту НГС, что в ДТП никто не пострадал.





Машины притёрлись недалеко от перекрёстка с улицей Кирова





В прошлый раз НГС рассказывал про аварию с бензовозом в июле — из-за столкновения с «Жигулями» бензовоз лёг на бок в Дзержинском районе.