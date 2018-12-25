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Бензовоз неудачно перестроился и попал в аварию на Никитина

Грузовик въехал в «Ниссан»

Авария случилась после 8 часов вечера
Авария случилась после 8 часов вечера


Вечером 25 декабря в Новосибирске в аварию попал бензовоз — он врезался в легковой автомобиль после того, как перестроился.


ДТП произошло недалеко от остановки «Улица Никитина».


«Бензовоз "Скания" двигался по Никитина и у дома № 35А в сторону Кирова при перестроении столкнулся с "Ниссаном"», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».


Аварийные комиссары уточнили корреспонденту НГС, что в ДТП никто не пострадал.


Машины притёрлись недалеко от перекрёстка с улицей Кирова
Машины притёрлись недалеко от перекрёстка с улицей Кирова


В прошлый раз НГС рассказывал про аварию с бензовозом в июле — из-за столкновения с «Жигулями» бензовоз лёг на бок в Дзержинском районе.

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