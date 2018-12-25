Бензовоз неудачно перестроился и попал в аварию на Никитина
Грузовик въехал в «Ниссан»
Вечером 25 декабря в Новосибирске в аварию попал бензовоз — он врезался в легковой автомобиль после того, как перестроился.
ДТП произошло недалеко от остановки «Улица Никитина».
«Бензовоз "Скания" двигался по Никитина и у дома
Аварийные комиссары уточнили корреспонденту НГС, что в ДТП никто не пострадал.
В прошлый раз НГС рассказывал про аварию с бензовозом в июле — из-за столкновения с «Жигулями» бензовоз лёг на бок в Дзержинском районе.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»