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Шимпанзе Люся устроила разборки с розовым стулом в новосибирском зоопарке

Обезьяна ломала стул об пол и швыряла по клетке

Люся пыталась доломать и без того сломанный стул
Люся пыталась доломать и без того сломанный стул


Постоянная посетительница новосибирского зоопарка Нина Курбаткина опубликовала новое видео из жизни шимпанзе Люси.


Ролик длиной в 2,5 минуты был снят 23 декабря.


На нём шимпанзе Люся возится со стулом: она таскает его по клетке и сидит на нём. Но в один момент она начинает яростно колотить им об пол, а затем швырять по клетке.


В ролике видно, что у стула только три ножки и треснута спинка. Голос одного из посетителей за кадром сообщает, что ещё на прошлой неделе он был цел. Попытки разломать стул Люся предпринимает несколько раз.


Что вызвало раздражение обезьянки, непонятно, но автор видео в названии ролика предполагает, что Люся таким нестандартным способом требует к новому году новый стул.



В начале декабря видео из жизни Люси и другого шимпанзе, Фили, публиковали сотрудники зоопарка — обезьян удивляли снегом.

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