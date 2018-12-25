100 метров за 15 минут: две аварии перегородили улицу Титова

ДТП случились около 7 часов вечера





Вечером 25 декабря две аварии заблокировали проезд по улице Титова — там не мог проехать трамвай № 18 , а из автобуса высадили пассажиров.





ДТП случились недалеко от перекрёстка с улицей Связистов. В одной аварии, передаёт корреспондент НГС, два автомобиля перегородили полосу и мешают движению общественного транспорта. Водитель одного из автобусов около 15 минут ехал сто метров до остановки, но в итоге не доехал и высадил людей раньше.





Ещё два автомобиля столкнулись неподалёку от трамвайных путей — это помешало движению трамваев.





По заблокированной дороге не мог проехать и трамвай № 18









Накануне большая пробка собралась на Красном проспекте из-за отключившихся светофоров.