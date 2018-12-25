100 метров за 15 минут: две аварии перегородили улицу Титова
Заблокированы оказались и трамвайные рельсы
Вечером 25 декабря две аварии заблокировали проезд по улице Титова — там не мог проехать трамвай
ДТП случились недалеко от перекрёстка с улицей Связистов. В одной аварии, передаёт корреспондент НГС, два автомобиля перегородили полосу и мешают движению общественного транспорта. Водитель одного из автобусов около 15 минут ехал сто метров до остановки, но в итоге не доехал и высадил людей раньше.
Ещё два автомобиля столкнулись неподалёку от трамвайных путей — это помешало движению трамваев.
Накануне большая пробка собралась на Красном проспекте из-за отключившихся светофоров.
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Елена Громкова, Дмитрий Здорников
Фото Дмитрия Здорникова
Скриншот 2ГИС