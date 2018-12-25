Видео: сейв вратаря «Сибири» вошёл в список лучших за неделю
Алексей Красиков попал на второе место рейтинга
Континентальная хоккейная лига составила рейтинг лучших сейвов в чемпионате за последнюю неделю. На вторую строчку из 10 попал вратарь новосибирской «Сибири» Алексей Красиков.
Представители лиги оценили действия Красикова в матче против ярославского «Локомотива», который прошёл в Новосибирске 18 декабря.
Вратарь сделал сейв в середине матча, когда счёт был 2:1 в пользу новосибирцев.
Игра завершилась в пользу «Сибири» со счётом 4:2.
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Елена Громкова
Видео и скриншот video.khl.ru