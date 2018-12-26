Семейная пара откроет рыбный ресторан, где кормят только сибирскими судаками, стерлядью и форелью

Самое дорогое блюдо в заведении — запечённая стерлядь — обойдётся в 700–750 рублей в зависимости от веса





Сегодня на Красном проспекте, 31 должен начать работать ресторан «Четверг» — это первая в Новосибирске попытка создать рыбный ресторан, который полностью ориентировался бы на местное сырьё.







Ресторан занял помещение в подвале с входом со стороны улицы Трудовой и даже не имеет вывески. В зале всего семь больших столов, одна из стен представляет собой фрагмент оригинального каменного фундамента здания, которое было построено в 30-е годы прошлого века.







Вход в заведение пока обходится без вывески — её обещают повесить в ближайшее время





Ресторан открыли супруги Марина и Вадим Посуховы. Как рассказал корреспонденту НГС Вадим Посухов, с рыбой он связан «почти всю жизнь», а вот к ресторанному бизнесу отношения никогда не имел. Основным мотивом заняться новым делом он называет стремление «помочь рыбоводческим хозяйствам».







Ресторан открыла семья Посуховых — Марина и Вадим





«Сейчас сложилась такая ситуация, что рыбы уже разводят в Новосибирске и соседних регионах много, а девать её некуда. Хочется продвинуть эту тему через такие вот демократичные заведения, чтобы люди поняли, в чем преимущество свежей местной рыбы, которую не везли за тысячи километров, а выловили буквально вчера», — пояснил начинающий ресторатор.







Главной особенностью заведения станет то, что практически все блюда в меню, за исключением десертов, приготовлены с рыбой, причём местного производства. Название отсылает к советской традиции проводить в столовых рыбный день — обычно это как раз был четверг. Делалось это централизовано, чтобы питание граждан было более сбалансированным.







В зале всего семь столов, но у ресторана есть ещё несколько помещений, за счёт которых можно расшириться





Рыба, которую используют в заведении, преимущественно «аквакультурная», то есть та, которую разводят на рыбных фермах. Вадим Посухов отмечает, что кроме стабильности поставок фермы могут гарантировать чистоту продукции, то есть отсутствие заболеваний, характерных для выловленной пресноводной рыбы.







«Чушь» классическая за 576 рублей





Сейчас в заведении готовят форель, стерлядь и пелядь, а также дикого судака, которого поставляют рыбаки. Филе судака с гарниром будет стоить 270 рублей, пелядь в маринаде — 230 рублей за 250-граммовую порцию, а маленькая запечённая стерлядь обойдётся примерно рублей в 700 рублей (она продаётся по 370 рублей за 100 грамм).







Пока заведение работает в тестовом режиме. Лицензии на алкоголь ещё нет, но она должна появиться в ближайшее время. Хозяева обещают первым посетителям, которые закажут рыбу, налить в подарок по бокалу вина. Вино Посухов, кстати, тоже намерен предлагать исключительно отечественное.





Уха из стерляди за 390 рублей





В перспективе Вадим Посухов не исключает превращение «Четверга» в сеть, хотя признается, что нужно будет понять, насколько в принципе жители Новосибирска готовы ходить в заведение, где нет ничего, кроме рыбы, тем более местной.







«Я вообще хотел изначально, чтобы на первом этапе сюда ходили знакомые, друзья — рыболовы и рыбоводы. Задачи взять и быстро окупить вложения у нас нет. Но жена убедила, что нужно начинать кормить обычных посетителей», — говорит Посухов.





Рестораторы признают: сама по себе местная рыба имеет преимущества благодаря своей свежести. Но отмечают, что местным рыбоводам пока трудно конкурировать с поставщиками морской рыбы. Так, даже розничная цена сибаса и дорады (это одни из самых распространенных в мире видов разводной и промысловой рыбы) сегодня в Новосибирске составляет порядка 500–600 рублей за килограмм. При этом потребители этот продукт знают, а значит, и готовы его заказывать.







Одну из стен не пришлось даже отделывать — её оставили в первозданном виде. Это оригинальная кладка фундамента





Тем не менее новосибирские заведения уже потихоньку начали пользоваться местной рыбой. Так, в ресторане #СИБИРЬСИБИРЬ этой осенью появились пельмени из пеляди. Причём теперь их подают не только в Новосибирске, но и в Москве.







Судя по всему, интерес к рыбе, а также обитателям рек, озер и морей под конец года стал настоящим трендом в новосибирском ресторанном бизнесе. В ноябре на Красном проспекте впервые за многие годы заработал бар, где основу меню составляют морепродукты. А в конце прошлой недели на Советской открылось заведение сети из Краснодара, где основное блюдо в меню — раки, но также можно заказать креветок, осьминогов и улиток.