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Подробности пожара на Богаткова: найденный в квартире мёртвый хозяин оказался жертвой убийства

Следователи считают, что его забил молотком плохо знакомый гость

Подозреваемого в убийстве полицейские уже задержали
Подозреваемого в убийстве полицейские уже задержали


Новосибирские полицейские и следователи раскрыли убийство 51-летнего жителя Октябрьского района, тело которого было обнаружено после тушения пожара на улице Бориса Богаткова.


Об этом сегодня, 25 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России и СУ СКР по Новосибирской области.


Пожар в доме на Бориса Богаткова случился 21 декабря — после тушения огня в квартире был найден труп 51-летнего хозяина с ранами на голове, рассказали в областной полиции.


Как выяснили полицейские, новосибирца убил случайный знакомый, ранее судимый за разбой и грабёж, — в августе он вышел из колонии и нигде не работал.


«Подозреваемый и потерпевший познакомились на остановке общественного транспорта, расположенной недалеко от места преступления. Потерпевший пригласил нового знакомого к себе в квартиру, где проживал один», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


По данным полиции, 33-летний гость и хозяин квартиры стали выпивать и поссорились. В итоге гость стал бить оппонента по голове кирпичом, а потом молотком. От этих травм пострадавший умер на месте.


«После этого, пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник совершил поджог квартиры и скрылся, забрав с собой телефон и куртку потерпевшего», — рассказали в пресс-службе полиции.


По её информации, вскоре подозреваемого в преступлении удалось задержать — он попался полицейским на станции метро «Золотая Нива». У задержанного забрали вещи убитого, молоток и кирпич.


Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, краже и уничтожении имущества. Задержанного отправили под стражу, добавили в СУ СКР по Новосибирской области.

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