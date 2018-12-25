«Видим густой чёрный дым»: на Выборной загорелась 9-этажка

Пожарные сообщили, что видят густой чёрный дым и что к ним поступает много звонков о горящем здании





Сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска в многоэтажке загорелась квартира — из окна на 6-м этаже идёт густой чёрный дым.





Фотографию с пожаром опубликовали в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар произошёл на Выборной, 106.





«Работают наши на месте. Одновременно сработала пожарная сигнализация и поступило сообщение от операторов, что в 9-этажном здании 2-й степени огнестойкости на Выборной, 106 [пожар].





[Пожарные сообщали], что видят густой чёрный дым, поступает много звонков. Были сформированы звенья газодымозащитной службы, и [пожарные] пошли в разведку», — сообщили в пресс-службе.





Информация дополняется.





Днём 25 декабря в Дзержинском районе Новосибирска загорелся дом — столб чёрного дыма был виден из разных районов города. У здания загорелась крыша, а затем огонь перекинулся на сарай.

