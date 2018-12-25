«Видим густой чёрный дым»: на Выборной загорелась 9-этажка

На месте работают пожарные

Пожарные сообщили, что видят густой чёрный дым и что к ним поступает много звонков о горящем здании
Пожарные сообщили, что видят густой чёрный дым и что к ним поступает много звонков о горящем здании


Сегодня днём в Октябрьском районе Новосибирска в многоэтажке загорелась квартира — из окна на 6-м этаже идёт густой чёрный дым.


Фотографию с пожаром опубликовали в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар произошёл на Выборной, 106.


«Работают наши на месте. Одновременно сработала пожарная сигнализация и поступило сообщение от операторов, что в 9-этажном здании 2-й степени огнестойкости на Выборной, 106 [пожар]. 


[Пожарные сообщали], что видят густой чёрный дым, поступает много звонков. Были сформированы звенья газодымозащитной службы, и [пожарные] пошли в разведку», — сообщили в пресс-службе.


Информация дополняется.


Днём 25 декабря в Дзержинском районе Новосибирска загорелся дом — столб чёрного дыма был виден из разных районов города. У здания загорелась крыша, а затем огонь перекинулся на сарай.

Прочтений: 4466

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено