Мэрия Новосибирска разрешила новую стройку на скандальном участке на Бориса Богаткова

Новое здание будет в 10 раз больше, чем планировалось раньше

Весной на участке вырубили больше десятка деревьев





Власти Новосибирска выдали разрешение на строительство общественно-торгового здания на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе города — его построят на участке, где весной местные жители смогли остановить работы.







Документ выдан 21 декабря и опубликован на муниципальном портале.





4-этажное здание должно появиться перед домом на улице Бориса Богаткова, 199. Весной местные жители возмутились вырубкой деревьев на этом участке и границами ограждения, которое должно было пройти поперёк тротуара. Во время масштабного ремонта дороги и тротуаров на улице в этом году столбики ограждения убрали, а тротуар восстановили.







По данным, опубликованным на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, площадь будущего здания более чем в 10 раз превышает предыдущие планы застройщиков и составит 5,5 тысячи кв. м.







Предыдущий застройщик хотел включить в территорию стройки тротуар, но жители не допустили перекрытия. Позже тротуар открыли и возле соседнего долгостроя, сдвинув забор





Разрешение выдано ООО «Квартал». Учредитель и директор компании Фато Калашян в разговоре с корреспондентом НГС признался, что о документе не знает.







«Мы подали на получение, но ответа мэрии пока не было. Может, и подписали, я ещё не в курсе. Давно подали уже, в третий раз подаём уже — там [дополнительные] документы попросили», — рассказал он.







Сообщить подробности о проекте он отказался, сославшись на то, что находится в командировке, и попросил перезвонить после Нового года.







Ранее стало известно, что кемеровский предприниматель построит в Новосибирске ещё один «Леруа Мерлен» — он откроется рядом с «Гигантом» в Советском районе.