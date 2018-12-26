Мэрия Новосибирска разрешила новую стройку на скандальном участке на Бориса Богаткова
Новое здание будет в 10 раз больше, чем планировалось раньше
Власти Новосибирска выдали разрешение на строительство общественно-торгового здания на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе города — его построят на участке, где весной местные жители смогли остановить работы.
Документ выдан 21 декабря и опубликован на муниципальном портале.
4-этажное здание должно появиться перед домом на улице Бориса Богаткова, 199. Весной местные жители возмутились вырубкой деревьев на этом участке и границами ограждения, которое должно было пройти поперёк тротуара. Во время масштабного ремонта дороги и тротуаров на улице в этом году столбики ограждения убрали, а тротуар восстановили.
По данным, опубликованным на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, площадь будущего здания более чем в 10 раз превышает предыдущие планы застройщиков и составит 5,5 тысячи кв. м.
Разрешение выдано ООО «Квартал». Учредитель и директор компании Фато Калашян в разговоре с корреспондентом НГС признался, что о документе не знает.
«Мы подали на получение, но ответа мэрии пока не было. Может, и подписали, я ещё не в курсе. Давно подали уже, в третий раз подаём уже — там [дополнительные] документы попросили», — рассказал он.
Сообщить подробности о проекте он отказался, сославшись на то, что находится в командировке, и попросил перезвонить после Нового года.
Ранее стало известно, что кемеровский предприниматель построит в Новосибирске ещё один «Леруа Мерлен» — он откроется рядом с «Гигантом» в Советском районе.
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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова