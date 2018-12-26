подробности

Мэрия Новосибирска разрешила новую стройку на скандальном участке на Бориса Богаткова

Новое здание будет в 10 раз больше, чем планировалось раньше

Весной на участке вырубили больше десятка деревьев
Весной на участке вырубили больше десятка деревьев


Власти Новосибирска выдали разрешение на строительство общественно-торгового здания на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе города — его построят на участке, где весной местные жители смогли остановить работы.


Документ выдан 21 декабря и опубликован на муниципальном портале. 


4-этажное здание должно появиться перед домом на улице Бориса Богаткова, 199. Весной местные жители возмутились вырубкой деревьев на этом участке и границами ограждения, которое должно было пройти поперёк тротуара. Во время масштабного ремонта дороги и тротуаров на улице в этом году столбики ограждения убрали, а тротуар восстановили.


По данным, опубликованным на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, площадь будущего здания более чем в 10 раз превышает предыдущие планы застройщиков и составит 5,5 тысячи кв. м.


Предыдущий застройщик хотел включить в территорию стройки тротуар, но жители не допустили перекрытия. Позже тротуар открыли и возле соседнего долгостроя, сдвинув забор
Предыдущий застройщик хотел включить в территорию стройки тротуар, но жители не допустили перекрытия. Позже тротуар открыли и возле соседнего долгостроя, сдвинув забор


Разрешение выдано ООО «Квартал». Учредитель и директор компании Фато Калашян в разговоре с корреспондентом НГС признался, что о документе не знает.


«Мы подали на получение, но ответа мэрии пока не было. Может, и подписали, я ещё не в курсе. Давно подали уже, в третий раз подаём уже — там [дополнительные] документы попросили», — рассказал он.


Сообщить подробности о проекте он отказался, сославшись на то, что находится в командировке, и попросил перезвонить после Нового года.


Ранее стало известно, что кемеровский предприниматель построит в Новосибирске ещё один «Леруа Мерлен» — он откроется рядом с «Гигантом» в Советском районе.

Прочтений: 5249

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено