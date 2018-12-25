Врачи удалили сибирячке 3-килограммовую опухоль — она не замечала её годами

Хирурги удалили 3-килограммовую опухоль за полтора часа. На фото в центре — оперирующий хирург Аршак Асатрян





Хирурги новосибирской городской больницы № 25 выписали 65-летнюю пациентку, которой выполнили сложную операцию по удалению опухоли весом 3 килограмма. Образование оказалось злокачественным.







Опухоль росла в животе пациентки, вероятно, много лет, пока сибирячка не начала чувствовать боль и тяжесть в брюшной полости, сообщил корреспонденту НГС оперирующий хирург, заведующий хирургическим отделением № 2 больницы Аршак Асатрян.







«Она располагалась в забрюшинном пространстве <…> и лежала на правой почке. Поскольку она была таких больших размеров, все остальные органы, которые находятся в брюшной полости, она отодвигала. [Опухоль] стягивает органы, деформируются анатомические структуры… Естественно, с увеличением размеров этой опухоли возникают разного рода дискомфортные ощущения, тяжесть в животе значительная, боли», — объяснил врач.







По его словам, опухоли в забрюшинном пространстве (в отличие от брюшной полости) действительно не так просто обнаружить визуально или на ощупь — даже при условии, что у пациента нет лишнего веса. В основном пациенты их обнаруживают из-за боли в животе или когда проходят обследования по другим болезням.





В итоге опухоль выросла до 30 сантиметров, её вес на момент операции 30 ноября был 3 килограмма.





По словам доктора Асатряна, после тщательных анализов и обследований консилиум решил делать операцию по удалению гигантского новообразования.







Операция была малоинвазивной — с использованием лапароскопических технологий. Хирурги сделали небольшой разрез (около 10 сантиметров) и с помощью камеры и специальных инструментов выделили опухоль и «эвакуировали» её, органы же восстановили в процессе операции, пояснил Аршак Асатрян.







По его словам, сложность во время операции была также в том, что опухоль нельзя было разрушать и делить — поскольку было неизвестно, злокачественная она или нет. К середине декабря пациентка получила гистологическое заключение — опухоль оказалась злокачественной.





Теперь сибирячку направят в онкологический диспансер, и врачи выберут дальнейшую тактику терапии.







Сама пациентка не стала рассказывать НГС о заболевании, но разрешила врачам описать её случай. На фото — Аршак Асатрян и заместитель главного врача по хирургической помощи Дмитрий Ковинько





Как отметил заместитель главного врача больницы № 25 по хирургической помощи Дмитрий Ковинько, пациентка чувствует себя удовлетворительно — она восстанавливается гораздо быстрее, чем было бы при открытой операции.







Ранее новосибирские нейрохирурги спасли молодую сибирячку Ольгу Демакову, которую лечили полтора месяца, — ей удалили из малого таза 8-килограммовую опухоль, опасно сдавившую органы. Сама пациентка также не сразу заподозрила у себя онкологию и думала, что страдает обычной грыжей.

