Врачи удалили сибирячке 3-килограммовую опухоль — она не замечала её годами
Гигантскую опухоль в животе удалили через небольшой разрез
Хирурги новосибирской городской больницы
Опухоль росла в животе пациентки, вероятно, много лет, пока сибирячка не начала чувствовать боль и тяжесть в брюшной полости, сообщил корреспонденту НГС оперирующий хирург, заведующий хирургическим отделением
«Она располагалась в забрюшинном пространстве <…> и лежала на правой почке. Поскольку она была таких больших размеров, все остальные органы, которые находятся в брюшной полости, она отодвигала. [Опухоль] стягивает органы, деформируются анатомические структуры… Естественно, с увеличением размеров этой опухоли возникают разного рода дискомфортные ощущения, тяжесть в животе значительная, боли», — объяснил врач.
По его словам, опухоли в забрюшинном пространстве (в отличие от брюшной полости) действительно не так просто обнаружить визуально или на ощупь — даже при условии, что у пациента нет лишнего веса. В основном пациенты их обнаруживают из-за боли в животе или когда проходят обследования по другим болезням.
В итоге опухоль выросла до 30 сантиметров, её вес на момент операции 30 ноября был 3 килограмма.
По словам доктора Асатряна, после тщательных анализов и обследований консилиум решил делать операцию по удалению гигантского новообразования.
Операция была малоинвазивной — с использованием лапароскопических технологий. Хирурги сделали небольшой разрез (около 10 сантиметров) и с помощью камеры и специальных инструментов выделили опухоль и «эвакуировали» её, органы же восстановили в процессе операции, пояснил Аршак Асатрян.
По его словам, сложность во время операции была также в том, что опухоль нельзя было разрушать и делить — поскольку было неизвестно, злокачественная она или нет. К середине декабря пациентка получила гистологическое заключение — опухоль оказалась злокачественной.
Теперь сибирячку направят в онкологический диспансер, и врачи выберут дальнейшую тактику терапии.
Как отметил заместитель главного врача больницы
Ранее новосибирские нейрохирурги спасли молодую сибирячку Ольгу Демакову, которую лечили полтора месяца, — ей удалили из малого таза 8-килограммовую опухоль, опасно сдавившую органы. Сама пациентка также не сразу заподозрила у себя онкологию и думала, что страдает обычной грыжей.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах.
Мария Морсина
Фото больницы