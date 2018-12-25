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«Молчал и не жаловался»: очевидцы инцидента помогли потерявшему ногу пассажиру автобуса

Автобус наехал на новосибирца и резко остановился — ему бросились помогать пассажиры

ДТП произошло на площади Труда накануне утром 
ДТП произошло на площади Труда накануне утром 


Один из пассажиров автобуса № 16 рассказал подробности о том, как мужчина выпал из салона и попал под колёса автобуса


«Сам момент падения я не видел, я сам ехал в автобусе в тот момент, — пояснил корреспонденту НГС очевидец Егор Серяк. — Мы подъехали к площади Труда: все пассажиры заходят. Дверь ещё не закрылась, водитель начинает движение. Тут слышен крик: "Стойте". Автобус резко дернулся на месте. Вышел кондуктор, за ним ещё две женщины, крикнули: "Помогите кто-нибудь"». 


После этого, по словам свидетеля инцидента, из автобуса вышли все пассажиры: «Смотрим возле колеса лежит мужчина. Вроде обычный мужик, но у него нога была расплющена слегка, видно, что она в неестественной позе находится. Мы подняли его на руки вдвоём. И в "Подорожник" занесли его».


Егор Серяк уточнил, что, пока он с другим пассажиром нёс пострадавшего, тот «не жаловался, молчал и только кряхтел». 


Напомним, авария случилась утром 24 декабря. По информации отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, 44-летний водитель отъезжал от остановки «Площадь Труда» в сторону улицы Станиславского.


«[Водитель] допустил падение пассажира из салона автобуса, после чего совершил на него наезд», — сообщили ранее в ГИБДД.


Сейчас пострадавший проходит интенсивную терапию в одной из городских больниц. В минздраве оценивают его состояние как тяжёлое. В транспортной компании «Сибникма» сообщили, что водителя автобуса отстранили от работы — сейчас перевозчик проводит собственную проверку происшествия. 

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