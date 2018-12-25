«Он в шоковом состоянии»: водителя автобуса отстранили от работы после инцидента на площади Труда

Компания-перевозчик начала служебную проверку случая, после которого пассажир остался без ноги

Медосвидетельствование показало, что водитель в момент инцидента был трезв





Компания-перевозчик «Сибникма», которая управляет частью автобусов на маршруте № 16 в Новосибирске, сняла с линии водителя, который наехал на пассажира на площади Труда.







«На сегодняшний день проводится служебное расследование. Сейчас достаточно сложно сказать, что произошло, в чём состоит причинно-следственная связь в получении этой травмы», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора ООО «Сибникма» по безопасности дорожного движения Валерий Белкин.





Белкин отметил, что служебное расследование займёт два-три дня.





Валерий Белкин добавил, что техника была исправна, а с водителя взяли объяснения. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв за рулём, также он не был утомлён.





«Мы предприняли меры сейчас, он тоже находится в шоковом состоянии.





Он расстроен ужасно, мы не допускаем его к исполнению обязанностей, он снят с маршрута временно, пока эта ситуация решается», — уточнил заместитель директора компании-перевозчика.





Водитель ничего не может пояснить, потому что он не видел, что происходило в салоне. Но он знает, что авария случилась уже после того, как вышли и зашли пассажиры — кондуктор уже начала «обилечивать» их, передал слова водителя Белкин.





«Сегодня нами были предприняты меры по поводу определения места нахождения потерпевшего — он находится в 34-й больнице. С ним контакт сейчас наладить невозможно — побеседовать, выяснить ситуацию. Это единственный человек, наверное, который владеет полностью ситуацией, — выходил он, не выходил, я имею в виду, как это было: в движении, не в движении», — рассказал Валерий Белкин.





По его информации, мужчина сейчас находится на интенсивном лечении.





«Наша организация готова предпринять все меры для оказания ему помощи, содействия», — подчеркнул представитель компании, но пока «Сибникма» не смогла связаться с лечащим врачом. Предполагается, что с врачом удастся поговорить завтра.





Авария случилась утром накануне, 24 декабря, в 8:20 — после ДТП пассажир попал в больницу с ампутацией части голени.





«44-летний водитель рейсового автобуса НЕФАЗ (маршрут № 16 ), отъезжая от остановки общественного транспорта "Площадь Труда" в Ленинском районе, допустил выпадение из салона 60-летнего пассажира, после чего совершил на него наезд», — рассказывали в пресс-служба ГУ МВД по НСО.





В пресс-службе минздрава НСО сообщили, что пострадавший сейчас в тяжёлом состоянии.