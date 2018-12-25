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В Минздраве рассказали о состоянии пассажира автобуса, который остался без ноги на площади Труда

Пострадавший сейчас в больнице

Авария случилась на остановке «Площадь Труда»
Авария случилась на остановке «Площадь Труда»


Министерство здравоохранение Новосибирской области рассказало о состоянии пассажира автобуса № 16, который накануне выпал из салона и попал под колёса автобуса.


«Состояние пациента тяжёлое», — сообщили в пресс-службе ведомства. По информации источника корреспондента НГС, пострадавший проходит интенсивную терапию в одной из городских больниц. 


Авария случилась утром накануне, 24 декабря, в 8:20 — после ДТП пассажир попал в больницу с ампутацией части голени. 


По информации отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, 44-летний водитель отъезжал от остановки «Площадь Труда» в сторону улицы Станиславского.


«[Водитель] допустил падение пассажира из салона автобуса, после чего совершил на него наезд», — сообщили ранее в ГИБДД.

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