В Минздраве рассказали о состоянии пассажира автобуса, который остался без ноги на площади Труда
Пострадавший сейчас в больнице
Министерство здравоохранение Новосибирской области рассказало о состоянии пассажира автобуса
«Состояние пациента тяжёлое», — сообщили в пресс-службе ведомства. По информации источника корреспондента НГС, пострадавший проходит интенсивную терапию в одной из городских больниц.
Авария случилась утром накануне, 24 декабря, в 8:20 — после ДТП пассажир попал в больницу с ампутацией части голени.
По информации отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, 44-летний водитель отъезжал от остановки «Площадь Труда» в сторону улицы Станиславского.
«[Водитель] допустил падение пассажира из салона автобуса, после чего совершил на него наезд», — сообщили ранее в ГИБДД.
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Елена Громкова
Фото предоставлено отделом пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области