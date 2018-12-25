Штельмаху не удалось засудить МВД за своё увольнение

Уволенному Сергею Штельмаху не удалось добиться удовлетворения своих требований через суд





Экс-руководитель Управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах не смог через суд добиться того, чтобы МВД изменило формулировку в приказе о его увольнении.







Рассматривать иск Сергея Штельмаха Центральный районный суд Новосибирска закончил сегодня, 25 декабря.





«Отказано в удовлетворении искового заявления Штельмаха С.В. к Министерству внутренних дел России, Главному управлению Министерства внутренних дел России по Новосибирской области о признании незаконным и подлежащим отмене заключения по материалам служебной проверки, изменении формулировки увольнения, обязании внести изменения в приказ», — говорится в сообщении на сайте Центрального районного суда Новосибирска.







О том, что Сергей Штельмах отправлен в отставку, в полиции официально сообщили 29 октября. Позже стало известно, что Штельмаха проверяют следователи, а с его делом оказался связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин. При этом уволенный гаишник подал в суд на бывших работодателей — МВД России и ГУ МВД России по Новосибирской области.





Изначально в своём иске Сергей Штельмах требовал, чтобы ответчики восстановили его в должности, выплатили ему денежное довольствие и компенсацию морального вреда. Позже Штельмах передумал восстанавливаться на работе, а просто попросил изменить формулировку в приказе об увольнении. Первоначальную формулировку «за совершением порочащего проступка» он хотел поменять на «в связи с выслугой лет, дающей право на пенсию».







На прошлой неделе также стало известно, что следователи закончили проверку в отношении Штельмаха — по её итогам Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело.

