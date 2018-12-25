Штельмаху не удалось засудить МВД за своё увольнение

Суд отказал бывшему начальнику областной ГИБДД

Уволенному Сергею Штельмаху не удалось добиться удовлетворения своих требований через суд
Уволенному Сергею Штельмаху не удалось добиться удовлетворения своих требований через суд


Экс-руководитель Управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах не смог через суд добиться того, чтобы МВД изменило формулировку в приказе о его увольнении.


Рассматривать иск Сергея Штельмаха Центральный районный суд Новосибирска закончил сегодня, 25 декабря.


«Отказано в удовлетворении искового заявления Штельмаха С.В. к Министерству внутренних дел России, Главному управлению Министерства внутренних дел России по Новосибирской области о признании незаконным и подлежащим отмене заключения по материалам служебной проверки, изменении формулировки увольнения, обязании внести изменения в приказ», — говорится в сообщении на сайте Центрального районного суда Новосибирска.


О том, что Сергей Штельмах отправлен в отставку, в полиции официально сообщили 29 октября. Позже стало известно, что Штельмаха проверяют следователи, а с его делом оказался связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин. При этом уволенный гаишник подал в суд на бывших работодателей — МВД России и ГУ МВД России по Новосибирской области. 


Изначально в своём иске Сергей Штельмах требовал, чтобы ответчики восстановили его в должности, выплатили ему денежное довольствие и компенсацию морального вреда. Позже Штельмах передумал восстанавливаться на работе, а просто попросил изменить формулировку в приказе об увольнении. Первоначальную формулировку «за совершением порочащего проступка» он хотел поменять на «в связи с выслугой лет, дающей право на пенсию».


На прошлой неделе также стало известно, что следователи закончили проверку в отношении Штельмаха — по её итогам Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело

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