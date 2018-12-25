Над правым берегом поднялся столб густого чёрного дыма
Спасатели выехали на вызов в Дзержинский район
Днём 25 декабря в Дзержинском районе Новосибирска загорелся дом — на месте работают пожарные.
Клубы чёрного дыма поднялись над городом около 14:20.
Крупный пожар на прошлой неделе произошёл на заводе под Новосибирском: директор загоревшегося предприятия считает, что это был поджог.
Наш фотокорреспондент Александр Ощепков уже прибыл на место происшествия. По его информации, в доме выгорело два этажа. Рядом находится мебельная мастерская, из которой сейчас выносят оставшиеся после пожара вещи. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.
«Крыша сгорела очень быстро, за домом есть сарай, похоже, там хранились пиломатериалы, он продолжает гореть. Когда я уходил — крыша уже догорала. Пожарные пытались не дать огню распространиться на соседние дома. Я видел, что крыша горела, может, она и обрушилась», — рассказал корреспонденту НГС очевидец пожара, пожелавший остаться анонимным.
По словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павла Винакова, сейчас на улице Караваева горит два дома.
По информации очевидцев пожара в социальных сетях, во время пожара один из домов полностью разрушился.
Читатели продолжают присылать в редакцию НГС фотографии и видео дыма, который виден из разных концов Новосибирска.
«Есть заявка на улицу Караваева. Время выезда пожарных —14:20, время прибытия — 14:29. Пожарный ствол подали в 14:30. Пока это вся информация», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Несколько читателей прислали в редакцию НГС фотографии столба чёрного дыма, который сейчас виден из разных районов города.
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Александр Сильченко
Фото и видео предоставлены читателями НГС