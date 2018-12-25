Над правым берегом поднялся столб густого чёрного дыма

Спасатели выехали на вызов в Дзержинский район

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Столб дыма поднялся над правым берегом
Столб дыма поднялся над правым берегом


Днём 25 декабря в Дзержинском районе Новосибирска загорелся дом — на месте работают пожарные.


Клубы чёрного дыма поднялись над городом около 14:20.


Крупный пожар на прошлой неделе произошёл на заводе под Новосибирском: директор загоревшегося предприятия считает, что это был поджог.


Наш фотокорреспондент Александр Ощепков уже прибыл на место происшествия. По его информации, в доме выгорело два этажа. Рядом находится мебельная мастерская, из которой сейчас выносят оставшиеся после пожара вещи. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.


В доме полностью выгорели два этажа
В доме полностью выгорели два этажа


Пожарные продолжают работать на месте происшествия
Пожарные продолжают работать на месте происшествия


У дома полностью выгорела и обрушилась крыша
У дома полностью выгорела и обрушилась крыша


Рядом с домом находилась мебельная мастерская
Рядом с домом находилась мебельная мастерская


Сейчас из мастерской выносят уцелевшие вещи
Сейчас из мастерской выносят уцелевшие вещи


«Крыша сгорела очень быстро, за домом есть сарай, похоже, там хранились пиломатериалы, он продолжает гореть. Когда я уходил — крыша уже догорала. Пожарные пытались не дать огню распространиться на соседние дома. Я видел, что крыша горела, может, она и обрушилась», — рассказал корреспонденту НГС очевидец пожара, пожелавший остаться анонимным.


По словам очевидца, у частного дома полностью сгорела крыша
По словам очевидца, у частного дома полностью сгорела крыша


Помимо горящего дома загорелся сарай с пиломатериалами
Помимо горящего дома загорелся сарай с пиломатериалами


По словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павла Винакова, сейчас на улице Караваева горит два дома. 

По информации очевидцев пожара в социальных сетях, во время пожара один из домов полностью разрушился. 


Читатели продолжают присылать в редакцию НГС фотографии и видео дыма, который виден из разных концов Новосибирска.


Видео предоставлено читателем НГС


«Есть заявка на улицу Караваева. Время выезда пожарных —14:20, время прибытия — 14:29. Пожарный ствол подали в 14:30. Пока это вся информация», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Несколько читателей прислали в редакцию НГС фотографии столба чёрного дыма, который сейчас виден из разных районов города.


Сейчас на месте пожара работают пожарные. Они прибыли на место пожара полчаса назад
Сейчас на месте пожара работают пожарные. Они прибыли на место пожара полчаса назад


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