Над правым берегом поднялся столб густого чёрного дыма

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Столб дыма поднялся над правым берегом





Днём 25 декабря в Дзержинском районе Новосибирска загорелся дом — на месте работают пожарные.





Клубы чёрного дыма поднялись над городом около 14:20.





Крупный пожар на прошлой неделе произошёл на заводе под Новосибирском: директор загоревшегося предприятия считает, что это был поджог.







15:49

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков уже прибыл на место происшествия. По его информации, в доме выгорело два этажа. Рядом находится мебельная мастерская, из которой сейчас выносят оставшиеся после пожара вещи. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.







В доме полностью выгорели два этажа





Пожарные продолжают работать на месте происшествия





У дома полностью выгорела и обрушилась крыша





Рядом с домом находилась мебельная мастерская





Сейчас из мастерской выносят уцелевшие вещи





15:28

«Крыша сгорела очень быстро, за домом есть сарай, похоже, там хранились пиломатериалы, он продолжает гореть. Когда я уходил — крыша уже догорала. Пожарные пытались не дать огню распространиться на соседние дома. Я видел, что крыша горела, может, она и обрушилась», — рассказал корреспонденту НГС очевидец пожара, пожелавший остаться анонимным.







По словам очевидца, у частного дома полностью сгорела крыша





Помимо горящего дома загорелся сарай с пиломатериалами





15:16

По словам начальника пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павла Винакова, сейчас на улице Караваева горит два дома.



По информации очевидцев пожара в социальных сетях, во время пожара один из домов полностью разрушился.





15:11

Читатели продолжают присылать в редакцию НГС фотографии и видео дыма, который виден из разных концов Новосибирска.







Видео предоставлено читателем НГС





15:06

«Есть заявка на улицу Караваева. Время выезда пожарных —14:20, время прибытия — 14:29. Пожарный ствол подали в 14:30. Пока это вся информация», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







Несколько читателей прислали в редакцию НГС фотографии столба чёрного дыма, который сейчас виден из разных районов города.







Сейчас на месте пожара работают пожарные. Они прибыли на место пожара полчаса назад



