Пассажиру автобуса оторвало ногу на площади Труда

Пострадавший потерял часть голени
Пострадавший потерял часть голени


Накануне утром, 24 декабря, в Новосибирске на площади Труда пассажир автобуса № 16 лишился ноги после того, как выпал из салона.


«44-летний водитель рейсового автобуса НЕФАЗ (маршрут № 16), отъезжая от остановки общественного транспорта "Площадь Труда" в Ленинском районе, допустил выпадение из салона 60-летнего пассажира, после чего совершил на него наезд», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.


В результате происшествия пострадавший мужчина был госпитализирован с ампутацией части голени.


По данному факту проводится проверка, добавили в полиции.


Представители перевозчика пообещали прокомментировать ситуацию позднее.


Авария произошла в 8:20
Авария произошла в 8:20


На выходных авария с общественным транспортом случилась на площади Маркса - там столкнулся автобус № 57 и погрузчик.

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