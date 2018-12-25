Пассажиру автобуса оторвало ногу на площади Труда
Накануне утром, 24 декабря, в Новосибирске на площади Труда пассажир автобуса
«44-летний водитель рейсового автобуса НЕФАЗ (маршрут
В результате происшествия пострадавший мужчина был госпитализирован с ампутацией части голени.
По данному факту проводится проверка, добавили в полиции.
Представители перевозчика пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
На выходных авария с общественным транспортом случилась на площади Маркса - там столкнулся автобус № 57 и погрузчик.
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Елена Громкова
Фото 54.мвд.рф