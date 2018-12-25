Пассажиру автобуса оторвало ногу на площади Труда

Пострадавший потерял часть голени





Накануне утром, 24 декабря, в Новосибирске на площади Труда пассажир автобуса № 16 лишился ноги после того, как выпал из салона.





«44-летний водитель рейсового автобуса НЕФАЗ (маршрут № 16 ), отъезжая от остановки общественного транспорта "Площадь Труда" в Ленинском районе, допустил выпадение из салона 60-летнего пассажира, после чего совершил на него наезд», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.





В результате происшествия пострадавший мужчина был госпитализирован с ампутацией части голени.





По данному факту проводится проверка, добавили в полиции.





Представители перевозчика пообещали прокомментировать ситуацию позднее.





Авария произошла в 8:20





На выходных авария с общественным транспортом случилась на площади Маркса - там столкнулся автобус № 57 и погрузчик.