Морозы надоели: синоптики рассказали, когда в Новосибирске закончатся аномальные холода

В ближайшие два дня температура будет держаться у отметки –28

Морозы начнут отступать от города уже в пятницу
Морозы начнут отступать от города уже в пятницу


Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в середине рабочей недели: арктический холод задержится в Новосибирске до пятницы.


«Мы удерживаемся пока в области холодного арктического воздуха. Центр холодного антициклона располагается над Томской областью, а мы на его южной периферии. <…> Мы предполагаем, что морозная погода ещё сохранится 26 и 27 декабря. Температурный фон в ночные часы будет колебаться от –28…–33 до –38…–40 градусов. Дневные температуры от –21…–26 и местами до –32 градусов при отсутствии осадков, при туманах и изморозях в утренние часы», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, морозы начнут ослабевать днём 28 декабря, а в субботу, 29 декабря, потепление продолжится.


«Днём 28 декабря мы даём прогноз на –20…–25 градусов, местами может быть даже выше –20 градусов. Пока у нас такой сценарий предполагается. Все эти дни осадков не будет, так как мы находимся в области высокого атмосферного давления», — добавил Ренад Ягудин.


Синоптики отметили, что из-за мороза и штиля в городе может наблюдаться ухудшение экологической ситуации.


«Загрязняющие вещества не могут рассеиваться и подниматься в верхние слои, они будут концентрироваться в нижних слоях», — рассказал Ренад Ягудин.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.


24 декабря в Новосибирске заметно похолодало. В город пришли аномальные морозы. С самого утра новосибирские таксисты завернули цены в два раза, а градусники на окнах горожан начали сходить с ума.

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