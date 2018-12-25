На доме с «Бахетле» выросла шестиэтажная сосулька
Горячая вода затопила квартиру сибирячки до краёв
В одной из квартир ЖК «Корона» в Новосибирске взорвались батареи — на фасаде дома появились огромные жёлтые сосульки.
Батареи лопнули ночью в одной из квартир в 22-этажном доме на улице Кирова, 25. Как рассказал корреспонденту НГС председатель ТСЖ жилого комплекса «Корона» Виктор Видеников, собственницы квартиры в тот момент не было дома, поэтому о происшествии сообщили её соседи снизу, когда вода уже выливалась с балкона.
«Она там постоянно живёт, ремонт уже давно сделала. Давление в трубах в порядке, всё в норме — у неё некачественная батарея, поставила эксклюзивные батареи с "закруташечками". Одна из 10 батарей, которые у неё красиво по стенке размножаются, побежала. Там очень много воды. Давление у нас хоть и в норме, но всё равно девять атмосфер, поэтому напор воды горячей был большой», — пояснил Виктор Видеников.
В других квартирах пострадали в основном окна и лоджии, по которым лилась основная масса кипятка, заверил он и добавил, что испытания труб проводили в доме летом, с началом отопительного сезона проблем тоже не было. До этого СГК предупреждала новосибирцев о том, что поднимет температуру в батареях из-за резкого похолодания.
Вчера в Новосибирск пришли аномальные морозы — они задержатся ещё на несколько дней.
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Кирилл Шматков
Фото и видео Густаво Зырянова