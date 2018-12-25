На Деда Мороза одна надежда: новосибирцы назвали закрытый ипотечный кредит лучшим подарком

Также горожане хотят в Новом году такие же цены на жильё, какие были 10 лет назад

Больше трети Новосибирцев хотели бы получить от Деда Мороза погашение ипотеки





Жители Новосибирска перед Новым годом назвали лучшие подарки, которые для них мог бы сделать Дед Мороз, — эксперты портала о недвижимости N1.RU провели опрос, в котором приняли участие более 1500 человек.







Самым желанным подарком для владельцев квартир в Новосибирске оказалась выплата долга по ипотеке — за этот вариант проголосовали 38% участников. Почти столько же человек — 34% опрошенных — хотели бы, чтобы цены на жильё снизились до уровня 2008 года.







Самыми непопулярными подарками к Новому году оказались парковка рядом с домом и адекватные и тихие соседи — их у Деда Мороза попросили бы лишь по 3% участников опроса.











«Опрос показывает, что новосибирцев беспокоит стремительный рост цен на жильё, который происходит на фоне снижения доходов и высокой закредитованности населения. По нашим подсчетам, средние цены на вторичке за год прибавили почти 8%, а новостройки в среднем подорожали на 10%», — прокомментировала результаты руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринёва.







Ранее аналитики выяснили, что большинство новосибирцев считают сдачу своего жилья в аренду единственным способом не умереть от голода на пенсии.

