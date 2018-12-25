На Деда Мороза одна надежда: новосибирцы назвали закрытый ипотечный кредит лучшим подарком
Также горожане хотят в Новом году такие же цены на жильё, какие были 10 лет назад
Жители Новосибирска перед Новым годом назвали лучшие подарки, которые для них мог бы сделать Дед Мороз, — эксперты портала о недвижимости N1.RU провели опрос, в котором приняли участие более 1500 человек.
Самым желанным подарком для владельцев квартир в Новосибирске оказалась выплата долга по ипотеке — за этот вариант проголосовали 38% участников. Почти столько же человек — 34% опрошенных — хотели бы, чтобы цены на жильё снизились до уровня 2008 года.
Самыми непопулярными подарками к Новому году оказались парковка рядом с домом и адекватные и тихие соседи — их у Деда Мороза попросили бы лишь по 3% участников опроса.
«Опрос показывает, что новосибирцев беспокоит стремительный рост цен на жильё, который происходит на фоне снижения доходов и высокой закредитованности населения. По нашим подсчетам, средние цены на вторичке за год прибавили почти 8%, а новостройки в среднем подорожали на 10%», — прокомментировала результаты руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринёва.
Ранее аналитики выяснили, что большинство новосибирцев считают сдачу своего жилья в аренду единственным способом не умереть от голода на пенсии.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова, инфографика N1.RU