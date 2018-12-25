Больница скорой помощи полностью возобновила работу после пожара, в котором погиб пациент
В огне погиб пациент больницы на улице Тургенева
Больница скорой помощи
Больницу перевели в штатный режим работы в 12:00 сегодня, 25 декабря.
«На время проведения восстановительных работ потоки скорой помощи по Новосибирску были перераспределены в другие стационары города. В настоящий момент ситуация полностью стабилизирована, была осуществлена уборка помещений в соответствии с СанПиН, больница работает в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего выясняются, по итогам будут приниматься дальнейшие решения», — цитирует пресс-служба правительства министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.
Пожар в городской клинической больнице скорой медицинской помощи случился днём 23 декабря. По информации следователей, в огне погиб 34-летний мужчина. Сейчас следователи выясняют все детали происшествия, опрашивают очевидцев и устанавливают причину пожара. Очевидцы сообщили с места происшествия, что пожар случился в палате ракового больного, а вероятной причиной возгорания стал поджог.
Крупный пожар на прошлой неделе произошёл на заводе под Новосибирском: директор загоревшегося предприятия считает, что это был поджог.
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Александр Сильченко
Фото Константина Садовщикова