Больница скорой помощи полностью возобновила работу после пожара, в котором погиб пациент

Пожар произошёл в травматологическом отделении на третьем этаже





Больница скорой помощи № 2 в Октябрьском районе Новосибирска начала работать в штатном режиме после пожара, случившегося 23 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областного правительства.



Больницу перевели в штатный режим работы в 12:00 сегодня, 25 декабря.







«На время проведения восстановительных работ потоки скорой помощи по Новосибирску были перераспределены в другие стационары города. В настоящий момент ситуация полностью стабилизирована, была осуществлена уборка помещений в соответствии с СанПиН, больница работает в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего выясняются, по итогам будут приниматься дальнейшие решения», — цитирует пресс-служба правительства министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.







Пожар в городской клинической больнице скорой медицинской помощи случился днём 23 декабря. По информации следователей, в огне погиб 34-летний мужчина. Сейчас следователи выясняют все детали происшествия, опрашивают очевидцев и устанавливают причину пожара. Очевидцы сообщили с места происшествия, что пожар случился в палате ракового больного, а вероятной причиной возгорания стал поджог.





Крупный пожар на прошлой неделе произошёл на заводе под Новосибирском: директор загоревшегося предприятия считает, что это был поджог.

