Поезд метро украсили портретами новосибирских актёров

В следующем году, который объявлен Годом театра в России, Новосибирский музыкальный театр отметит своё 60-летие





Сегодня, 25 декабря, в поезде-музее новосибирского метро состоялась презентация новой экспозиции: она посвящена истории Новосибирского музыкального театра, который в следующем году отпразднует своё 60-летие.







«На фотографиях, размещённых в вагоне, представлена информация об истории театра, а также кадры из спектаклей», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.







Предстоящему юбилею посвятили вагон в поезде-музее





Как пояснили корреспонденту НГС в Новосибирском музыкальном театре (бывшем Театре музыкальной комедии. — Прим. ред.), юбилейный вагон вышел на линию несколько дней назад, а сегодня состоялась его торжественная презентация.







На стенах вагона можно увидеть сцены из спектаклей музыкального театра, которые полюбились зрителям





В феврале 2019 года Новосибирский музыкальный театр отметит 60-летие со дня создания. В его репертуаре не только классические постановки в жанре оперетты и музыкальной комедии, но и современные экспериментальные мюзиклы, а также спектакли для детей и юношества, сообщается на сайте театра.





Юбилейный вагон вышел на линию несколько дней назад





«Создание театрального вагона метрополитена позволяет театру выходить за пределы своего здания, чтобы найти нового зрителя. Многие новосибирцы уже успели оценить дизайн театрального вагона, среди изображений которого яркие сцены из знаковых спектаклей театра, таких как "Гадюка", "Римские каникулы", "Марица", "Вий", "Фанфан-Тюльпан", "Средство Макропулоса", а также важные факты из истории театра и высказывания о спектаклях известных критиков и журналистов», — говорится в сообщении театра.







Сегодня состоялась торжественная презентация экспозиции





Недавно Новосибирский музыкальный театр вошёл в список номинантов на премию «Золотая Маска», которую будут вручать в 2019 году. По данным на сайте музтеатра, пока в его копилке десять «Золотых Масок». Две из них театр получил весной уходящего года.







В театре считают, что экспозиция в метро поможет привлечь новых зрителей





На презентацию вагона пришли актёры, руководство театра и приглашённые гости из областного правительства и мэрии



