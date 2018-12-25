Проезд в электричках подорожает после Нового года
В среднем тарифы вырастут на 6,7%
В новосибирских электричках подорожает проезд — сообщение об этом появилось на сайте регионального министерства транспорта 25 декабря.
Новые тарифы на проезд в электричках начнут действовать с 1 января. В целом повышение тарифов для пассажиров составило 6,7%, добавили в областном минтрансе.
«Стоимость проезда в первой зоне, а также в границах одной зоны (до 5 км) пригородного сообщения повышена на 1 рубль, что позволило сохранить её величину на уровне общегородских перевозок, которая составляет 22 рубля. Стоимость проезда в пределах второй зоны (от 6 до 15 км) сохранена на уровне действующих тарифов и составит 26 рублей. Начиная с третьей зоны, рост тарифов составит в среднем 9,5% дифференцированно в зависимости от дальности поездки», — сообщается на сайте министерства транспорта Новосибирской области.
В областном минтрансе сообщили, что прошлое повышение тарифов на проезд в электричках проводилось в 2015 году.
Дополнительную информацию о стоимости проезда можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород», а также по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).
Проезд в новосибирском общественном транспорте подорожал с 1 декабря. Власти уверяют, что новые тарифы могли быть и выше.
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Анлександр Сильченко
Фото Густаво Зырянова