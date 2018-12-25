С гамаком и мотоциклом: в Новосибирске открылся подземный бар для рокеров
А посетители могут сами сыграть на электрогитаре
Новосибирцы открыли B.ROCK BAR в лофт-парке «Подземка»: в нём есть гамак, мотоцикл, столы в виде бочек и электрогитара, на которой могут играть все желающие.
«Года четыре мы к нему шли начиная от идеи. А за полгода до открытия обстоятельства сложились таким образом, что появилось время, финансы и возможности. Идейный вдохновитель — Саша (соучредитель Александра Пестова. — Прим. ред.), а с меня — всё остальное», — рассказал корреспонденту НГС учредитель бара Юрий Кравцов.
Александра Пестова до этого работала в сфере общепита, а Юрий Кравцов — в мастерской по ремонту компьютеров и телефонов.
«Выбирая артистов, мы отдаём предпочтение тем, у кого есть своя музыка. Это место должно стать символом того рока, который каждый человек носит внутри себя. Он у каждого свой. Для кого-то рок — это байки, электрогитара, широкие штаны. Разные концепции, визуальное представление. Нам нужно, соблюдая вкусы горожан, выстраивать такую программу, которая была бы им интересна», — пояснил арт-директор заведения Дмитрий Петров.
У бара прошло техническое открытие, а официальное будет в феврале. Заведение будет работать до последнего посетителя.
Недавно в новосибирском особняке открылся бар с зелёным хумусом, поке с авокадо и Бабой-ягой на входе.
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Мария Тищенко
Фото Ольги Бурлаковой