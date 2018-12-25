Нашли и отогрели: замёрзшим на трассах дальнобойщикам помогли спасатели

Спасатели сегодня ночью отогревали две фуры, которые заглохли на Северном объезде под Новосибирском





В мороз на трассах в Новосибирской области массово глохнут фуры: на помощь замерзающим дальнобойщикам приходят дорожники и спасатели.





Вечером 24 декабря в Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) поступило сообщение о том, что на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе заглох ехавший из Казахстана грузовик DAF с тремя людьми.





«Они ехали, и прям на ходу перемёрзла система топливная. <…> Они какое-то время сами пытались <…> починить топливную систему, но не получилось», — рассказали корреспонденту НГС в Территориальном управлении автомобильных дорог.





В управлении пояснили, что на помощь людям из грузовика отправился передвижной пункт обогрева. Дорожники увезли дальнобойщиков на базу Ордынского ДРСУ.





«Сейчас, в настоящее время, машину отогревают, она стоит на трассе», — пояснили в ТУАД.





В Территориальном управлении автомобильных дорог напомнили, что при возникновении таких ситуаций дальнобойщики могут позвонить в ТУАД по телефонам 8–913–949–00–30, а абоненты МТС — по короткому номеру 730.





Грузовик заглох в Ордынском районе по пути из Казахстана





В свою очередь спасатели из Новосибирского поисково-спасательного отряда АСС НСО в ночь на 25 декабря пришли на помощь водителям грузовых машин МАЗ и Scania, которые заглохли на Северном объезде.





«Использовались тепловые пушки для отогрева двигателя и, собственно говоря, с целью его дальнейшего запуска», — пояснили корреспонденту НГС в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.





В АСС НСО сообщили, что МАЗ замёрз на 25-м километре Северного объезда. После того как спасатели отогрели водителя и машину, грузовик смог продолжить путь. Водителю «Скании», заглохшей на 34-м километре, повезло меньше: завести машину он так и не смог — оказалось, что грузовик не только перемёрз, но и сломался.





«Поэтому он был отбуксирован к месту дальнейшего ремонта уже владельцем непосредственно. <…> Аварийно-спасательная служба, в частности Новосибирской области, не имеет технических возможностей для буксировки такого вида транспорта», — рассказали в АСС НСО.





Накануне температура в Новосибирске опустилась ниже –30 градусов. Синоптики рассказали, что арктический холод задержится ещё на несколько дней. Из-за морозов в Кировском районе сорвалось открытие ёлки: его перенесли на январь.