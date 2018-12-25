Нашли и отогрели: замёрзшим на трассах дальнобойщикам помогли спасатели

В мороз на трассах массово глохнут фуры

Спасатели сегодня ночью отогревали две фуры, которые заглохли на Северном объезде под Новосибирском
Спасатели сегодня ночью отогревали две фуры, которые заглохли на Северном объезде под Новосибирском


В мороз на трассах в Новосибирской области массово глохнут фуры: на помощь замерзающим дальнобойщикам приходят дорожники и спасатели.


Вечером 24 декабря в Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) поступило сообщение о том, что на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе заглох ехавший из Казахстана грузовик DAF с тремя людьми.


«Они ехали, и прям на ходу перемёрзла система топливная. <…> Они какое-то время сами пытались <…> починить топливную систему, но не получилось», — рассказали корреспонденту НГС в Территориальном управлении автомобильных дорог.


В управлении пояснили, что на помощь людям из грузовика отправился передвижной пункт обогрева. Дорожники увезли дальнобойщиков на базу Ордынского ДРСУ.


«Сейчас, в настоящее время, машину отогревают, она стоит на трассе», — пояснили в ТУАД.


В Территориальном управлении автомобильных дорог напомнили, что при возникновении таких ситуаций дальнобойщики могут позвонить в ТУАД по телефонам 8–913–949–00–30, а абоненты МТС — по короткому номеру 730.


Грузовик заглох в Ордынском районе по пути из Казахстана 
Грузовик заглох в Ордынском районе по пути из Казахстана 


В свою очередь спасатели из Новосибирского поисково-спасательного отряда АСС НСО в ночь на 25 декабря пришли на помощь водителям грузовых машин МАЗ и Scania, которые заглохли на Северном объезде.


«Использовались тепловые пушки для отогрева двигателя и, собственно говоря, с целью его дальнейшего запуска», — пояснили корреспонденту НГС в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.


В АСС НСО сообщили, что МАЗ замёрз на 25-м километре Северного объезда. После того как спасатели отогрели водителя и машину, грузовик смог продолжить путь. Водителю «Скании», заглохшей на 34-м километре, повезло меньше: завести машину он так и не смог — оказалось, что грузовик не только перемёрз, но и сломался.


«Поэтому он был отбуксирован к месту дальнейшего ремонта уже владельцем непосредственно. <…> Аварийно-спасательная служба, в частности Новосибирской области, не имеет технических возможностей для буксировки такого вида транспорта», — рассказали в АСС НСО.


Накануне температура в Новосибирске опустилась ниже –30 градусов. Синоптики рассказали, что арктический холод задержится ещё на несколько дней. Из-за морозов в Кировском районе сорвалось открытие ёлки: его перенесли на январь.

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