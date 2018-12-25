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Сбежавшего из психбольницы авторитета поймали в 300 километрах от Новосибирска

Полицейские поймали беглеца сегодня рано утром

Задержание беглеца проводилось при поддержке Росгвардии
Задержание беглеца проводилось при поддержке Росгвардии


Сегодня, 25 декабря, в городе Куйбышеве Новосибирской области полицейские поймали сбежавшего из психиатрической больницы на прошлой неделе Виктора Мошкова.

Задержание полицейские проводили при поддержке спецподразделения Росгвардии.

«В мероприятиях по розыску гражданина были задействованы все подразделения уголовного розыска, а также наружные службы полиции Новосибирска и районов области. Были отработаны несколько мест возможного нахождения разыскиваемого. В результате проведенных мероприятий мужчина был задержан сегодня утром в одном из частных домов Куйбышева, где он скрывался от полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



В пресс-службе ведомства добавили, что при задержании Виктор Мошков не оказывал сопротивления. 

«Появилась информация вчера вечером, что он будет в Куйбышеве. Сегодня утром, в 6 утра, его задержали. Никакого сопротивления он оказать не успел», — добавили в пресс-службе областного управления МВД.


Задержанный не оказал полицейским сопротивления
Задержанный не оказал полицейским сопротивления


О том, что из психиатрической больницы сбежал пациент, стало известно днём 17 декабря. Позже стало известно, что сбежавший Виктор Мошков оказался криминальным авторитетом, представителем так называемого «славянского» преступного клана в Новосибирской области по кличке Мошок. После побега СУ СК России по Новосибирской области начал проверку персонала психбольницы.

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