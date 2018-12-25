Новосибирским военным дали балаклавы, валенки и сало из-за арктических морозов

Военные ограничили полевые занятия и теперь занимаются в помещениях





Новосибирским военным выдали тулупы, балаклавы и валенки из-за морозной погоды — об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.



Решение о выдаче солдатам тулупов и валенок приняло командование 41-й общевойсковой армией.



«В соединениях и воинских частях армии занятия с военнослужащими максимально перенесены с полигонов в специальные учебные классы, на тренажёры, в спортивные залы и на приказарменную учебно-материальную базу, которая позволяет изучать штатное вооружение и военную технику, а также отрабатывать нормативы по боевой подготовке», — сообщили в пресс-службе ЦВО.



На всех полевых объектах установили специальные пункты обогрева, где солдатам выдают сало, чеснок, хлеб, лук и горячий чай.







«При несении службы в караулах по охране военных объектов часовые несут службу по одному часу вместо двух, используя постовую форму одежды (тулупы, валенки, меховые рукавицы, балаклавы)», — добавили в пресс-службе ЦВО.







Справка: 41-я общевойсковая Краснознамённая армия является наследницей 41-й армии ВС СССР. В нынешнем виде существует с 27 июля 1998 года. В 1998–2010 годах армия входила в состав Краснознамённого Сибирского военного округа. С 2010 года — в составе Центрального военного округа ВС России. В 2011 году армия участвовала в учениях «Центр-2011». Штаб 41-й армии находится в Новосибирске.







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