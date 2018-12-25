Мэр со второй попытки: в мэрии поддержали новую систему выборов главы Новосибирска

Первые выборы по этой системе могут пройти уже в следующем году

Действующий мэр Анатолий Локоть занял кресло мэра в 2014 году после победы в одном туре





Участники общественных слушаний в мэрии Новосибирска высказались в поддержку изменения городского устава города — теперь вопрос выборов главы города в два тура должны рассмотреть депутаты.





На слушаниях сегодня, 25 декабря, был рассмотрен проект решения Совета депутатов. Согласно тексту документа, депутаты планируют изменить в уставе города только один абзац, который касается выборов мэра.





«<...> мэр города Новосибирска избирается по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства, при которой избранным признается кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — говорится в предлагаемой поправке к уставу.





В качестве экспертов мэрией и горсоветом были приглашены декан факультета государственного сектора НГУЭУ Андрей Макарцев и доцент НГАСУ Олег Шерстобоев. Они выступили в начале общественного обсуждения и сообщили, что инициатива не противоречит законодательству России и Новосибирска в частности. В то же время, как отметили эксперты,





необходимость второго тура сомнительна, так как не гарантирует легитимности власти.





Участников слушаний возмутила такая позиция — у них появились вопросы к тому, как выбирались эксперты. «Если активное большинство населения поддерживает того или иного кандидата, это обеспечивает политическую стабильность хотя бы на первых этапах. То, что вы рассказываете, что он потом начнёт работать, всё потом будет хорошо. Но это не показывает легитимность, это показывает эффективность. Как вы выбирали экспертов?» — спросил депутат горсовета Вячеслав Илюхин.





Илюхина поддержала депутат Законодательного собрания Дарья Украинцева, которая ранее заявляла о своём желании выдвинуться в мэры. «Я согласна со всеми выступающими, что эксперт, который перед нами стоит, не ответил ни на один вопрос, даже который относится к правовой сфере. Скажите, пожалуйста, то, что вы сказали: второй тур нам не нужен — это ваше личное мнение или экспертное мнение? Я считаю, что вы как эксперт должны были высказать плюсы и минусы», — заметила Украинцева.





Присутствующие на слушаниях люди также присоединились к мнению депутатов о необходимости введения второго тура. В основном выступали представители политических партий — «Яблоко», «Либертарианской партии России» и так называемой партии Навального (партия оппозиционера Алексея Навального «Россия будущего» лишена официальной регистрации и политической партией формально не является. — Прим. ред.).





После того, как высказались все желающие, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Юрий Зарубин озвучил итоги общественных слушаний. «Все предложения <...> протокольно записываются и подаются в уставную комиссию <...> [где их прорабатывают], вынося в Совет депутатов. Окончательное решение принимает Совет депутатов на сессии.





По результатам слушаний сделано следующее заключение: считать слушания состоявшимися, проект решения не противоречит законодательству РФ, законодательству Новосибирской области и рекомендуется к рассмотрению депутатов города Новосибирска», — заключил Юрий Зарубин.





Сейчас мэром Новосибирска избирается кандидат, набравший относительное большинство голосов, то есть второй тур не нужен — победителя можно определить по итогам одного тура. С новыми изменениями победу получит лишь тот кандидат, кто наберёт абсолютное большинство (50% плюс 1 голос) проголосовавших, пояснял ранее корреспонденту НГС заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов. Таким образом, если кандидат не наберёт абсолютного большинства в первом туре, то будет проводиться второй.







На прошедших в этом году сентябрьских выборах губернатора Новосибирской области за Андрея Травникова проголосовало 64,6% избирателей при явке в 28%. В 2014 году во время досрочных выборов мэра Новосибирска за Анатолия Локтя свои голоса отдали 43,7% избирателей. Ближайший соперник Локтя Владимир Знатков тогда набрал 39,5%. Абсолютного большинства голосов не было ни у Локтя, ни у Знаткова.

