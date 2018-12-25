В Новосибирской области назначен главный архитектор — он работал с Травниковым в Череповце
В администрации Череповца Александр Авсейков работал больше 10 лет
В Новосибирской области появился главный архитектор: им стал 60-летний Александр Авсейков.
«На должность заместителя министра строительства региона — главного архитектора Новосибирской области по итогам открытого конкурса назначен Александр Авсейков», — сообщили сегодня, 25 декабря, в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников учредил должность главного архитектора региона год назад. Инициатива объяснялась необходимостью «принятия сбалансированных градостроительных решений и повышение качества благоустройства территорий».
В пресс-службе областного правительства напомнили, что открытый конкурс среди кандидатов на эту вакантную должность проводился в два этапа осенью 2018 года.
Александр Авсейков родился в 1958 году в Улан-Удэ, в 1981 году закончил Иркутский политехнический институт по специальности «архитектура». Его общий трудовой стаж — 37 лет, в частности, с 1996 по 2007 годы он работал главным архитектором Томска, с 2007 по 2018 годы — начальником управления архитектуры и градостроительства мэрии Череповца, с октября по декабрь 2018 года — заместителем директора ГБУ НСО «Геофонд НСО». Среди наград Александра Авсейкова — знак «Почётный архитектор России», Орден Мужества и медаль «За трудовую доблесть». Александр Авсейков женат, воспитывает пятерых детей.
Подчиняться главный архитектор Новосибирской области будет напрямую губернатору. В 2011–2012 годах, то есть во время работы Авсейкова в администрации Череповца, на должности и.о. главы администрации этого города работал нынешний губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
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Ольга Хмелевская
Фото cherinfo.ru