На юге Новосибирской области произошло землетрясение

Сейсмические событие в этих местах регистрируют крайне редко

Эпицентр землетрясения находился на юге Новосибирской области
Эпицентр землетрясения находился на юге Новосибирской области


В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера — оно произошло в Краснозёрском районе.


По информации оперативной сводки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от Краснозёрского.


«Событие действительно было. Фактически находится эпицентр на самом окончании Ленского бора между посёлками Зыково и Береговое <...> в 60 километрах от Краснозёрского. В ближайших посёлках должны были почувствовать. Это на границе Новосибирской области и Алтайского края. <...> На карьерный взрыв это не похоже: карьеров в этих местах нет, а событие произошло в 00:17. В это время карьерные взрывы запрещены. Насчёт глубины сказать не можем, потому что станций в этом районе нет. Сейсмические события здесь бывают редко», — сообщили корреспонденту НГС в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

В рабочем посёлке Краснозёрское корреспонденту НГС сообщили, что землетрясения не заметили.


«Ничего не заметили. И люди не рассказывали, и в ГО и ЧС тоже не сообщали ничего о землетрясении», — прокомментировала корреспонденту НГС заместитель администратора рабочего посёлка Надежда Клиншова.


В прошлый раз землетрясение в Новосибирской области фиксировали в августе. А в августе 2017 года до Новосибирска докатились отголоски землетрясения в Китае — его могли ощутить те, кто живёт на верхних этажах высотных домов.

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