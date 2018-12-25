На юге Новосибирской области произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился на юге Новосибирской области





В Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера — оно произошло в Краснозёрском районе.





По информации оперативной сводки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от Краснозёрского.





«Событие действительно было. Фактически находится эпицентр на самом окончании Ленского бора между посёлками Зыково и Береговое <...> в 60 километрах от Краснозёрского. В ближайших посёлках должны были почувствовать. Это на границе Новосибирской области и Алтайского края. <...> На карьерный взрыв это не похоже: карьеров в этих местах нет, а событие произошло в 00:17. В это время карьерные взрывы запрещены. Насчёт глубины сказать не можем, потому что станций в этом районе нет. Сейсмические события здесь бывают редко», — сообщили корреспонденту НГС в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.



В рабочем посёлке Краснозёрское корреспонденту НГС сообщили, что землетрясения не заметили.





«Ничего не заметили. И люди не рассказывали, и в ГО и ЧС тоже не сообщали ничего о землетрясении», — прокомментировала корреспонденту НГС заместитель администратора рабочего посёлка Надежда Клиншова.





В прошлый раз землетрясение в Новосибирской области фиксировали в августе. А в августе 2017 года до Новосибирска докатились отголоски землетрясения в Китае — его могли ощутить те, кто живёт на верхних этажах высотных домов.