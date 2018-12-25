Дорога новая, пробки как везде: власти придумали способ убрать пробки c загруженного перекрёстка

На изменения мэрию подтолкнули ежедневные заторы около Тёщиного языка

После ремонта на перекрёстке Связистов, Троллейной и Тёщиного языка собираются пробки
После ремонта на перекрёстке Связистов, Троллейной и Тёщиного языка собираются пробки


Отремонтированная по программе «Безопасные и качественные дороги» дорога на перекрёстке улицы Связистов с улицей Троллейной и Тёщиным языком в Ленинском районе Новосибирска с первых же дней привела к серьёзным пробкам.


О регулярных заторах на перекрёстке в редакцию НГС сообщил читатель Андрей Сенько.


«После устройства перекрестка улиц под прямым углом скорость движения транспорта в направлениях в город и из города резко упала. Теперь пробка в город в вечерние часы полностью перекрывает кольцо на улице Хилокской и Тёщином языке, блокируя все подъезды к нему. Зачастую пробка в город растягивается от Молкомбината на Петухова, блокируя кольцо между улицами Хилокская и Петухова, что в свою очередь блокирует движение по Хилокской в направлении из города. Восемь километров левобережья от дома до работы или обратно преодолеваются от 40 минут до 1,5 часа», — написал в редакцию НГС читатель Андрей Сенько.


В мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС сообщили, что для ликвидации постоянной пробки на перекрёстке изменена схема работы светофора.


«Для обеспечения более свободного движения транспорта проведены работы по изменению режима работы светофорного объекта с увеличением горения зеленого сигнала светофора по основному направлению движения транспорта, а также по улице Связистов. Проводится постоянный мониторинг транспортной ситуации. В случае необходимости будут приниматься меры по дальнейшему изменению режима светофора», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии.


В пресс-центре добавили, что за дорожной обстановкой на перекрёстке постоянно следят — в случае необходимости в дальнейшем будут вноситься коррективы в режим работы светофора.


После сдачи новых дорог Вторая очередь улицы Георгия Колонды, введенная в эксплуатацию 17 октября, также с первых дней привела к серьёзным вечерним пробкам — заторы возникли на улице Светлановской и на самой улице Георгия Колонды. Позже в мэрии решили изменить приоритет движения по перекрёстку. 

Прочтений: 5035

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (38)38
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено