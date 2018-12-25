Дорога новая, пробки как везде: власти придумали способ убрать пробки c загруженного перекрёстка

После ремонта на перекрёстке Связистов, Троллейной и Тёщиного языка собираются пробки





Отремонтированная по программе «Безопасные и качественные дороги» дорога на перекрёстке улицы Связистов с улицей Троллейной и Тёщиным языком в Ленинском районе Новосибирска с первых же дней привела к серьёзным пробкам.





О регулярных заторах на перекрёстке в редакцию НГС сообщил читатель Андрей Сенько.





«После устройства перекрестка улиц под прямым углом скорость движения транспорта в направлениях в город и из города резко упала. Теперь пробка в город в вечерние часы полностью перекрывает кольцо на улице Хилокской и Тёщином языке, блокируя все подъезды к нему. Зачастую пробка в город растягивается от Молкомбината на Петухова, блокируя кольцо между улицами Хилокская и Петухова, что в свою очередь блокирует движение по Хилокской в направлении из города. Восемь километров левобережья от дома до работы или обратно преодолеваются от 40 минут до 1,5 часа», — написал в редакцию НГС читатель Андрей Сенько.





В мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС сообщили, что для ликвидации постоянной пробки на перекрёстке изменена схема работы светофора.





«Для обеспечения более свободного движения транспорта проведены работы по изменению режима работы светофорного объекта с увеличением горения зеленого сигнала светофора по основному направлению движения транспорта, а также по улице Связистов. Проводится постоянный мониторинг транспортной ситуации. В случае необходимости будут приниматься меры по дальнейшему изменению режима светофора», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии.





В пресс-центре добавили, что за дорожной обстановкой на перекрёстке постоянно следят — в случае необходимости в дальнейшем будут вноситься коррективы в режим работы светофора.





После сдачи новых дорог Вторая очередь улицы Георгия Колонды, введенная в эксплуатацию 17 октября, также с первых дней привела к серьёзным вечерним пробкам — заторы возникли на улице Светлановской и на самой улице Георгия Колонды. Позже в мэрии решили изменить приоритет движения по перекрёстку.

