Американские военные заметили Санта-Клауса в небе над Новосибирском

Санта-Клаус успел раздать больше 4 миллиардов подарков к католическому Рождеству





В ночь на вторник, 25 декабря, над Новосибирском пролетел Санта-Клаус.







Об этом свидетельствуют данные на сайте командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД), которое каждый год отслеживает маршрут главного рождественского персонажа.







Как сообщает РИА Новости, Санта-Клаус достиг территории России примерно в 23:25 по московскому времени. Его сани прилетели со стороны Монголии и направились в сторону Иркутска. Затем Санта-Клаус пролетел над Новосибирском, из Сибири он отправился в Казахстан, Азербайджан, Грузию, а после — в сторону Москвы и Санкт-Петербурга.







На момент публикации новости Санта-Клаус мчался по Южной Америке: его волшебная упряжка покинула бразильский Манаус и направлялась в Гайану. Всего к этому времени Санта успел раздать больше 4 миллиардов подарков по всему миру.







Сейчас упряжка оленей везёт Санта-Клауса по Южной Америке





Как напоминает «Интерфакс», традиция отслеживать перемещения Санта-Клауса зародилась в НОРАД в 1955 году. Тогда в одной из американских газет появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было «поговорить с Сантой». Но в объявлении была сделана опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США – предшественника НОРАД. После этого, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.







В преддверии Нового года необычное шоу проходит и в новосибирском океанариуме: каждый день в 14:00 в аквариумы ныряет дайвер в костюме Деда Мороза.

