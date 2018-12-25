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Видео: на Сибиряков-Гвардейцев вспыхнула машина

Пожарные приехали тушить загоревшееся авто, но оно уже полностью было в огне

Пожар случился на перекрёстке Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда
Пожар случился на перекрёстке Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда


Утром во вторник, 25 декабря, на дороге в Кировском районе Новосибирска загорелся автомобиль: на месте работали пожарные.


О том, что на пересечении Сибиряков-Гвардейцев с Северным проездом вспыхнул автомобиль, в редакцию НГС сообщил читатель. Он уточнил, что горящая машина попала на видео в 6:13.


«Я ехал с Затулинки на Маркса, и по правой стороне, где трамвайное депо, <…> прям на светофоре она загорелась», — рассказал очевидец.


По его наблюдениям, в это время на место как раз приехали пожарные.



В прошлом месяце на улице Широкой загорелся Hyundai Solaris: пожарные справились с огнём за 4 минуты.

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