Видео: на Сибиряков-Гвардейцев вспыхнула машина

Пожарные приехали тушить загоревшееся авто, но оно уже полностью было в огне

Пожар случился на перекрёстке Сибиряков-Гвардейцев и Северного проезда





Утром во вторник, 25 декабря, на дороге в Кировском районе Новосибирска загорелся автомобиль: на месте работали пожарные.







О том, что на пересечении Сибиряков-Гвардейцев с Северным проездом вспыхнул автомобиль, в редакцию НГС сообщил читатель. Он уточнил, что горящая машина попала на видео в 6:13.







«Я ехал с Затулинки на Маркса, и по правой стороне, где трамвайное депо, <…> прям на светофоре она загорелась», — рассказал очевидец.







По его наблюдениям, в это время на место как раз приехали пожарные.











В прошлом месяце на улице Широкой загорелся Hyundai Solaris: пожарные справились с огнём за 4 минуты.