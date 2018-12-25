Хоккей: «Сибирь» потерпела ещё одно поражение

В этот раз команда встретилась с омским «Авангардом»

Игра прошла на арене «Балашиха»
Игра прошла на арене «Балашиха»


24 декабря, в Балашихе хоккейная команда «Сибирь» встретилась с местным «Авангардом». В гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирцы уступили «Авангарду» со счётом 1:3. 


Почти два периода ни одна команда не могла забросить шайбу — лишь на 32 минуте «Авангарду» удалось открыть счет. Через две минуты нападающий «Авангарда» Ансель Галимов удвоил счет.


Первый гол в игре


В начале третьего периода сибирякам удается отыграть шайбу — на 44 минуте наш защитник Александр Логинов отличным броском сокращает счет в матче. Однако больше шайб «Сибири» забросить не удалось — на 60 минуте нападающий «Авангарда» забил последний гол за игру. 


Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тейлор.


В воскресенье «Сибирь» проиграла владивостокскому «Адмиралу» со счетом 1:4 — единственную шайбу в ворота соперников забил защитник Николай Демидов.

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