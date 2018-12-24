Фото: католики отметили Рождественский сочельник в Кафедральном соборе

Католики разыграли традиционную рождественскую сценку и отслужили мессу

В канун праздника в соборе собралось около 500 человек
В канун праздника в соборе собралось около 500 человек


В Кафедральном соборе Преображения Господня в Центральном районе Новосибирска прошло празднование сочельника — католики разыграли традиционную рождественскую сценку, посвящённую рождению Иисуса Христа.


Сегодня, 24 декабря, католики отмечают Рождественский сочельник. В канун праздника в соборе собралось около 500 человек. Мероприятие началось в 19:30.


Первая сценка посвящалась грехопадению Адама и Евы
Первая сценка посвящалась грехопадению Адама и Евы


Всего в зале собралось около 500 человек, многие пришли с детьми
Всего в зале собралось около 500 человек, многие пришли с детьми


Помимо сцены грехопадения, были представлены сцены путешествия Девы Марии и святого Иосифа
Помимо сцены грехопадения, были представлены сцены путешествия Девы Марии и святого Иосифа


В сценках также принимали участие дети
В сценках также принимали участие дети


В виде миниатюры была представлена сцена рождения Христа
В виде миниатюры была представлена сцена рождения Христа


После художественных выступлений началась святая месса
После художественных выступлений началась святая месса


В зале сильно запахло ладаном
В зале сильно запахло ладаном


Отметить сочельник пришли люди разного возраста
Отметить сочельник пришли люди разного возраста


Вечерняя месса по правилам должна начинаться в полночь, но иногда её разрешается проводить на несколько часов раньше
Вечерняя месса по правилам должна начинаться в полночь, но иногда её разрешается проводить на несколько часов раньше


В июне 2018 года приверженцы католической версии христианства отметили праздник Тела и Крови Христовых — в честь этого в Новосибирске перекрыли улицы, а католики разбросали лепестки роз. А 13 декабря спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) опубликовали предварительный список мест, где появятся купели для крещенских купаний.

Прочтений: 2025

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