Фото: католики отметили Рождественский сочельник в Кафедральном соборе
Католики разыграли традиционную рождественскую сценку и отслужили мессу
В Кафедральном соборе Преображения Господня в Центральном районе Новосибирска прошло празднование сочельника — католики разыграли традиционную рождественскую сценку, посвящённую рождению Иисуса Христа.
Сегодня, 24 декабря, католики отмечают Рождественский сочельник. В канун праздника в соборе собралось около 500 человек. Мероприятие началось в 19:30.
В июне 2018 года приверженцы католической версии христианства отметили праздник Тела и Крови Христовых — в честь этого в Новосибирске перекрыли улицы, а католики разбросали лепестки роз. А 13 декабря спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) опубликовали предварительный список мест, где появятся купели для крещенских купаний.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова