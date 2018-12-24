БК «Новосибирск» обыграл давнего соперника из Иркутска

Самой разгромной для команды соперников стала вторая четверть

Встреча завершилась со счётом 85:66 в пользу новосибирских баскетболистов
Встреча завершилась со счётом 85:66 в пользу новосибирских баскетболистов


Баскетбольный клуб «Новосибирск» одержал победу над командой «Иркута» в гостевом матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской Суперлиги.


Игра проходила 24 декабря в Иркутске, в Доме спорта «Труд». Встреча завершилась со счётом 85:66 в пользу новосибирских баскетболистов. «Новосибирск» сыграл вничью во время первой четверти, а затем быстро увеличил разрыв во второй (18:18; 30:10; 16:19; 21:19).


Информация дополняется.


Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт 27 декабря с клубом «Урал» из Екатеринбурга в рамках Кубка России. В пятницу новосибирская команда уже смогла одолеть «Урал» со счётом 80:72.

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